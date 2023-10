Instytut Energetyki pokieruje międzynarodowym projektem w obszarze technologii wodorowych - poinformowało Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Budżet przedsięwzięcia to 3 mln euro.

Jak poinformował resort, Instytut Energetyki - Instytut Badawczy (IEn) pokieruje międzynarodowym projektem pt.:"Hy-SPIRE: Hydrogen production by innovative solid oxide cell for flexible operation at intermediate temperature". Projekt dofinansowano w ramach Clean Hydrogen Partnership dotyczącym stałotlenowych ogniw elektrochemicznych (SOC). Ministerstwo zaznaczyło, że będzie to pierwszy międzynarodowy projekt koordynowany przez polski podmiot.

Napisano, że poza IEn, konsorcjum tworzą wiodące jednostki z Włoch, Niemiec, Danii i Hiszpanii, aktywne w obszarze wysokotemperaturowych elektrolizerów. Partnerem wspierającym projekt jest Izba Gospodarcza Gazownictwa.

Dodano, że prace w obszarze technologii wodorowych zainicjowane zostały w Instytucie Energetyki w 2004 r. Obecnie prace IEn w tym zakresie koordynuje Centrum Technologii Wodorowych (CTH2), które tworzy ponad 60 pracowników Instytutu Energetyki.