Wojewoda Śląski Sławomir Kłosowski poinformował, że służby patrolujące Odrę zauważyły na wysokości Chałupek śnięte ryby. Mogły one przypłynąć z Czech – podało MKiŚ we wtorkowym komunikacie.

"Wojewoda Śląski Sławomir Kłosowski wieczorem 29 sierpnia 2023 r. w mediach społecznościowych poinformował, że służby patrolujące Odrę zauważyły na wysokości Chałupek śnięte ryby. Wyłowiono ok. 30 kg. Próbki tkanek zostały wysłane do badania. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał do badań próbki wody" - podało we wtorek w komunikacie Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Resort poinformował, że pierwsze oględziny wskazują, że śnięte ryby przebywały w wodzie od kilku dni i jest bardzo prawdopodobne, że przypłynęły z Czech. Przypomniał też, że śnięte ryby, spływające z Republiki Czeskiej granicznym odcinkiem Odry, były obserwowane również pod koniec lipca bieżącego roku.

"Polskie służby zarządzania kryzysowego wysłały zapytanie do strony czeskiej w tej sprawie" - stwierdzono w komunikacie.