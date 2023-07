Na 31 punktów pomiarowo-kontrolnych na Odrze i Kanale Gliwickim oraz w starorzeczach, obecność "złotej algi" stwierdzana jest w 3 punktach w zbiornikach starorzeczy i w 1 na Kanale Gliwickim – poinformowało w piątek ministerstwo klimatu i środowiska

Ministerstwo klimatu i środowiska poinformowało na swojej stronie internetowej, iż z uwagi na prognozowane w najbliższych dniach opady, możliwe jest zwiększenie częstotliwości zrzutów dokonywanych przez oczyszczalnie ścieków. Jak wskazano, biogeny przedostające się do wód z instalacji ogólnospławnych, przyczyniają się do intensywnego rozwoju "złotej algi", dlatego zespół zarządzania kryzysowego MKiŚ zaleca szczególny nadzór nad zrzutami.

Jak dodano, użytkownikom wód oraz służbom zaleca się bieżące śledzenie wyników monitoringu i zwrócenie szczególnej uwagi na zawartość tlenu w wodzie. "W przypadku wystąpienia spadku poniżej 4 mg O2/l, wskazane jest natlenianie wody przez służby wojewodów" - podkreślono.

Ministerstwo przekazało, że zgodnie z wynikami monitoringu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, "na 31 punktów pomiarowo-kontrolnych na Odrze i Kanale Gliwickim oraz w starorzeczach, obecność +złotej algi+ stwierdzana jest obecnie w 3 punktach w zbiornikach starorzeczy i w jednym na Kanale Gliwickim". "Badania nie wykazują obecności tego glonu w nurcie Odry" - zaznaczono.

Zgodnie z informacjami MKiŚ, "złota alga" nie występuje obecnie w dorzeczu Wisły.

W sierpniu 2022 r. naukowcy stwierdzili obecność w Odrze mikroglonów prymnesium parvum - tzw. złotych alg. To rzadko występujące mikroskopijne glony, które na ogół żyją w morskich wodach przybrzeżnych, ale adaptują się do warunków panujących w rzekach. Pojawiają się zwłaszcza na terenach przemysłowych, gdzie występuje zwiększone zasolenie, oraz w stawach hodowlanych i innych płytkich zbiornikach wodnych. Ich zakwit może spowodować pojawienie się toksyn zabójczych dla ryb i małży. Zakwity "złotej algi" pojawiły się już na wszystkich kontynentach z wyjątkiem Antarktydy. Latem ub.r. zakwit "złotej algi" w Odrze przyczynił się do masowego śnięcia ryb w tej rzece.