Język „ekologii” i „środowiska”, to nie jest skuteczny sposób na porozumienie się z młodymi Polakami (18-21 lat). Te słowa, nadużywane zarówno przez polityków, jak i firmy straciły swoją moc - czytamy w raporcie Debiutanci '23.

Język „ekologii” i „środowiska”, to nie jest skuteczny sposób na porozumienie się z młodymi Polakami. fot. shutterstock

Młodzi Polacy zmęczeni ekologią?

Autorzy raportu Debiutanci '23 przyjrzeli się pokoleniu dzisiejszych 18-21 latków, czyli 1 422 275 obywateli Polski, którzy jesienią 2023 roku po raz pierwszy będą mogli głosować. Dokument nie traktuje jednak wyłącznie o kwestiach związanych z polityką i przynosi szereg ciekawych informacji na temat rozmaitych postaw i wartości młodego pokolenia.

Jednym z ciekawszych wniosków, do których doszli autorzy raportu to fakt, że język „ekologii” i „środowiska”, to nie jest skuteczny sposób na porozumienie się z młodymi ludźmi.

- Te słowa, nadużywane zarówno przez polityków, jak i firmy, straciły swoją moc. Osoby w wieku 18-21 lat mają na głowie inne problemy, inne obawy i inne wartości - czytamy w raporcie.

Politycy i biznes nadużywają haseł związanych z ekologią?

Ekologia znajduje się na 25 z 29 możliwych miejsc przy zapytaniu o najważniejsze

wartości w obecnym momencie życia. Najwięcej wskazań na tę pozycję widać wśród

osób, które skończyły już liceum i studentów.

- Jakiś czas temu w szkole był pan, który przedstawiał prezentację, w której przekonywał nas, że jest już za późno, nie da się nic zrobić. Nie do końca się z tym zgadzam. Sytuacja ekologiczna jest zła, ale nie uważam, że bezczynność jest odpowiednią reakcją na nią. - czytamy w zacytowanej w raporcie jednej z wypowiedzi uczestnika badania.

Lepiej nie mówić wprost o ekologii?

Raport “Debiutanci ’23” powstał na podstawie badania techniką CAWI na reprezentatywnej grupie 1000 osób urodzonych w przedziale dat 14.10.2001-04.11.2005 (osób, które po raz pierwszy będą miały możliwość wziąć udział w wyborach) oraz badania jakościowego na czterech grupach fokusowych.

Pomysłodawcą badania jest agencja Profeina, realizująca projekt PR “Stimulating demand from young voters for greater action on air quality” finansowany przez Clean Air Fund. Badanie jakościowe (grupy dyskusyjne): IRCenter, maj 2023. Badanie ilościowe: IQS, maj/czerwiec 2023. Koncepcja badań i przygotowanie raportu: Lata Dwudzieste.