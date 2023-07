Wysokie ceny wystraszyły klientów. Skracają pobyty lub wybierają zagranicę - pisze środowa "Rzeczpospolita".

Takie wnioski można wysnuć z badań firmy Selectivv udostępnionych "Rzeczpospolitej".

Jak czytamy, "zebrano je na podstawie logowań telefonów komórkowych podczas pierwszych trzech tygodni tegorocznych wakacji". "Analizie poddanych zostało 268 gmin górskich i nadmorskich oraz w woj. warmińsko-mazurskim. Co z nich wynika? W trzech badanych +pasach turystycznych+ liczba turystów w tym czasie zmniejszyła się w porównaniu z 2022 r. o 5 proc. w przypadku wyjazdów trwających ponad jeden dzień. Mniej o 3 proc. było wyjazdów jednodniowych. Pod względem liczby turystów bardziej ucierpiało morze niż góry" - napisano.

Podano, że "w przypadku terenów nadmorskich jest to spadek o 8 proc. w skali roku, a w góry pojechało od początku wakacji o 5 proc. Polaków mniej, na Mazury zaś o 3 proc. mniej". "Jedyne województwo, które odnotowało wzrost rok do roku, to śląskie. Badanie dotyczyło wyłącznie polskich odwiedzających i nie uwzględnia obcokrajowców" - doprecyzowano.

"Żeby mieć pełnię obrazu rynku, musimy się cofnąć do wyników badań z tego samego okresu z lat 2021/2022, których wyniki były nietypowe, bo wówczas odczuwalny był jeszcze wpływ pandemii Covid- 19, a Polacy częściej wybierali wakacje w kraju niż wyjazdy zagraniczne. Podkreślić należy, że w obu tych latach do naszego kraju przyjechało niewielu cudzoziemców, więc to Polacy uratowali krajowy rynek turystyczny" - powiedział "Rz" Aleksander Luchowski, prezes Selectivv.

"Niemniej w tym roku obserwujemy spadek liczby turystów spędzających wakacje w Polsce w porównaniu z 2022 rokiem" - dodał.

"Rz" pisze, że turyści "co gorsza, przyjeżdżają na krócej, najczęściej na cztery-pięć dni". "Zmienia się zachowanie turystów. I w górach, i nad morzem obserwujemy większy spadek liczby dni pobytu niż liczby turystów" - wskazał Luchowski.

Turystów zyskują za to duże miasta takie jak Warszawa, Kraków czy Wrocław. "Ale wynika to z coraz większego napływu cudzoziemców" - wyjaśniono.

Oceniono, że "powodem mniejszego zainteresowania spędzaniem wakacji w Polsce są wysokie ceny".