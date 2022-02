Mniejsze koszty utrzymania, większy zysk dla środowiska. Oto magazyny przyszłości

Nowoczesny magazyn to produkt atrakcyjny dla każdej strony inwestycji – najemców, właściciela, inwestorów i dewelopera. Zaawansowane rozwiązania pomagają ograniczyć koszty związane z eksploatacją budynku, podnieść wydajność biznesową i budować długoterminową wartość obiektu, ale także wpływają na komfort pracy i minimalizują negatywny wpływ na środowisko.

Optymalizacja kosztów

Jak mówi Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R, firma 7R już od wielu lat wdraża w swoich magazynach innowacyjne rozwiązania, które pomagają zmniejszyć koszty operacyjne najemców. – Nasze obiekty magazynowo-przemysłowe są wyposażone między innymi w oświetlenie LED, które w porównaniu ze standardowymi żarówkami zużywa o 90 proc. mniej energii elektrycznej. Co więcej, zastosowanie inteligentnego systemu sterowania oświetleniem DALI (z czujnikami ruchu i schematami aktywności) pozwala efektywnie gospodarować energią. Dodatkowym wyposażeniem jest system BMS zarządzający jej zużyciem – podkreśla Krawiecki.

Rozwiązań, dzięki którym możliwa jest optymalizacja kosztów działania magazynu jest zresztą dużo więcej. Z analiz 7R wynika na przykład, że zastosowanie nowoczesnego systemu świetlików panoramicznych pozwala obniżyć koszty eksploatacyjne o 7 proc., natomiast dodatkowa warstwa izolacji na dachu i ścianach pozwala zmniejszyć koszty o 20 proc. Deweloper w swoich obiektach instaluje też destryfikatory. Jest to system odpowiedzialny za odprowadzanie ciepłego powietrza z najwyższych do najniższych partii budynku. To rozwiązanie generuje oszczędności na poziomie blisko 8 proc. A dodatkowe 7 proc. zapewnia uszczelnienie doków.

Nowoczesne technologie są nieodłączna częścią magazynów 7R. Firma bardzo często wchodzi we współpracę z innowacyjnymi przedsiębiorstwami, które oferują przełomowe rozwiązania. Jedno z nich, Vilpe Sens, jest obecnie pilotażowo wdrożone w magazynie miejskim 7R we Wrocławiu. Vilpe Sens służy do jednoczesnej wentylacji struktur izolacji dachowej oraz monitorowania i ostrzegania o potencjalnych nieszczelnościach. System działa na bieżąco i gwarantuje dostęp online do wszystkich danych. Pomaga w utrzymaniu izolacji dachu w prawidłowym stanie, a co za tym idzie w zachowaniu parametrów termoizolacyjności. Przekłada się to bezpośrednio na koszty ogrzewania i pozostałych czynników ekonomicznych i ekologicznych.

Automatyzacja magazynów

– Gwałtowne przyspieszenie pewnych trendów wywołane przez pandemię, takie jak wzrost popytu na automatykę i coraz bardziej skomplikowane rozwiązania techniczne, sprzyjają zainteresowaniu standardem i funkcjonalnością obiektów 7R – stawiamy w nich na innowacje, funkcjonalność i przyjazność środowisku – mówi Aleksander Kuźniewski, Business Development Director w 7R.

Zdaniem ekspertów 7R, jeśli najemca zaczyna postrzegać swoje zaplecze magazynowe czy logistyczne jako część głównego biznesu, decyzje o zwiększeniu efektywności procesów operacyjnych zapadają bardzo szybko. Systemy takie jak Miniload czy AutoStore są odpowiedzią na postępujące szybko zmiany rynkowe. Na przykład dla Grupy Hultafors 7R wybudowało w formule Build-to-Suit (BTS) obiekt, który wykorzystuje właśnie system AutoStore. Jest to platforma do kompletowania zamówień obsługiwana na najwyższym poziomie hali przez roboty, które pracują całą dobę. Ten system zapewnia nie tylko ogromną efektywność, ale i oszczędność energii, tym bardziej, że roboty ładowane są energią z paneli fotowoltaicznych.

Tego typu inwestycje to z jednej strony wymierne oszczędności dla najemców, z drugiej – większa wartość także w oczach inwestorów. Zastosowanie nowoczesnych rozwiązań oznacza dla nich, że otrzymują wolniej starzejący się produkt, który w perspektywie 5 czy 10 lat wciąż będzie atrakcyjny dla najemców.

Zielony znaczy oszczędny

Aleksander Kuźniewski podkreśla, że kluczową rolę w strategii biznesowej firmy odgrywa ESG. Jednym z priorytetów w tym zakresie dbałość o środowisko naturalne. Wszystkie nowe inwestycje 7R są objęte certyfikacją BREEAM na poziomie Very Good lub Excellent. W zakresie certyfikacji oraz zrównoważonego i zielonego budownictwa 7R współpracuje z ekspertami z JW+A, aby jak najlepiej przygotować nowe inwestycje pod kątem przyjazności dla środowiska i użytkowników.

– Dbamy o to, by nasze budynki były integralną częścią przestrzeni i wpisywały się w szerszy kontekst. Co to dokładnie oznacza? Na przykład ograniczenie emisji hałasu, tworzenie dodatkowej infrastruktury dla rowerzystów czy bezpiecznego dostępu dla pieszych. Duży nacisk kładziemy na wytwarzanie czystej energii, zmniejszanie śladu węglowego czy ograniczenie niszczenia zasobów naturalnych i ochronę bioróżnorodności. A także na energooszczędność - pod tym kątem wraz z JW+A analizowaliśmy szereg rozwiązań w specyfikacji technicznej i do wdrożenia wybraliśmy te, które dają największą realną korzyść dla najemcy, a następnie przekładają się na wysoką ocenę BREEAM – mówi Aleksander Kuźniewski.

Budowanie z myślą o przyszłości

Odpowiedzialność firm tworzących budynki dzisiaj polega na tym, że biorą pod uwagę zachodzące zmiany związane z rynkiem czy klimatem i planują dokładnie cały cykl życia takiego obiektu. – W 7R stawiamy na rozwiązania, które tworzą długoterminową wartość inwestycji. Stosujemy m.in. wzmocnione konstrukcje dachów przygotowane pod panele fotowoltaiczne. Jest to narzędzie niezwykle efektywne, ponieważ umieszczone na powierzchni 20 tys. mkw. panele są w stanie wyprodukować nawet do 100 proc. dobowego zapotrzebowania standardowego obiektu logistycznego na energię – wylicza Maciej Krawiecki z 7R. Nie mniej istotnym obszarem jest proekologiczna gospodarka wodna budynku. W tym zakresie 7R stosuje m.in. otwartą kostkę brukową przepuszczającą wodę deszczową podczas intensywnych opadów. Umożliwia to infiltrację tysięcy litrów wody do gruntu i pozwala na uniknięcie rozbudowy infrastruktury i naruszania naturalnego obiegu wody. Dodatkowo zastosowanie prostego rozwiązania, jakim są baterie czasowe i perlatory, czyli nakładki ograniczające wypływ strumienia wody z kranu, obniża zużycie wody nawet do 60 proc. W praktyce oznacza to, że w hali magazynowej o wielkości ok. 30 000 mkw. rocznie oszczędzamy aż do 3 mln litrów wody. To ilość wystarczająca, aby co roku wypełnić nią basen olimpijski.

Kryteria ESG, wpisane w strategię 7R, sięgają dalej i dotyczą także komfortu pracy osób w obiektach magazynowo-produkcyjnych. „Zielony magazyn” ma bowiem dodatkowo pozytywny wpływ na samopoczucie pracowników. – Dlatego w 7R przygotowując przestrzenie biurowe dla naszych klientów, dbamy m.in. o to, aby z biur widoczna była zielona przestrzeń i aby pracownicy mieli do niej dostęp. Tworzymy strefy relaksu i łąki kwietne wokół powstałych budynków. Dobre miejsce pracy to zauważalny wzrost efektywności i zadowolenia – coś, co na wymagającym rynku pracy może stanowić przewagę konkurencyjną – dodaje Maciej Krawiecki, Head of Leasing w 7R.