Dziś trudno wyobrazić sobie funkcjonowanie firmy z branży spożywczej bez wsparcia nowych technologii. Czy wykorzystują Państwo nowoczesne rozwiązania cyfrowe we wszystkich obszarach działalności?

Transformacja cyfrowa wspiera każdy etap działalności: od łańcucha dostaw przez produkcję, kontrolę jakości, aż po transport gotowych produktów do klienta końcowego. Cyfryzację dzielimy na trzy kategorie. Pierwsza z nich to Connected Shopfloor. Ten strumień wspiera nas dając naszym pracownikom łatwy dostęp do wiedzy i umożliwiając przepływ informacji. Pomaga też gromadzić pomysły na usprawnienie procesów w firmie. Drugi strumień to big data opierający się na wysokiej jakości danych pobieranych bezpośrednio z systemów czy ze sterowników maszyn. Dodatkowo analizujemy dokumentację, przyglądamy się wszystkim procesom, patrzymy wstecz i sprawdzamy gdzie występują nieefektywności. Ten strumień pomaga nam produkować wydajniej i w sposób bardziej elastyczny, a dzięki temu możemy reagować na potrzeby naszych konsumentów i klientów. Trzecia kategoria to automatyzacja zadań i czynności. W jej ramach instalujemy roboty lub popularne teraz coboty, czyli urządzenia kolaboracyjne pracujące w bezpośrednim sąsiedztwie operatorów. Ponadto automatyzujemy czynności realizowane w systemach zarządzania procesami w firmie. Te aktywności wykonują roboty klasy RPA (z j.angielskiego „Robotic Process Automation”), czyli takie wirtualne maszyny, które są w stanie pracować w systemach zarządzania przedsiębiorstwem, wprowadzać dane do systemu, sprawdzać je i reagować na ewentualnie rozbieżności.

Przedsiębiorstwa z branży spożywczej są zobligowane do przestrzegania wielu norm i obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa żywności. Zapewne w realizacji tych zadań digitalizacja też jest bardzo przydatna?

Generalnie w tym zakresie cyfryzacja wspiera nas od wielu lat. Zapewnia przepływ informacji, które są dostępne w systemach jak tylko nasz dostawca wystawi certyfikat danej partii. Rozwiązania cyfrowe umożliwiają precyzyjną kontrolę jakości na etapie procesu produkcyjnego. Jako przykład można podać systemy wizyjne, które sprawdzają informacje zamieszczane na opakowaniach. Natomiast w laboratorium stanowisko robotyczne wspiera naszych pracowników, przygotowując dla nich posiewy, które dawniej trzeba było wykonywać ręcznie. Dziś ten proces jest zautomatyzowany. Warto też wspomnieć o raportach zbieranych w aplikacji Power BI, które pozwalają nam odczytywać dane historyczne, „śledzić” produkt na każdym etapie produkcji. Dzięki takim rozwiązaniom dysponujemy pełnymi informacjami na temat każdego artykułu: wiemy gdzie aktualnie się znajduje i w jakim jest statusie jakościowym.

Czy można stwierdzić, że w jednym z tych obszarów digitalizacja sprawdza się najlepiej, wpływając na znaczną poprawę efektywności? Czy jednak obszary, o których rozmawiamy są tak różne, że nie sposób ich porównać i obiektywnie określić jakie są największe zalety cyfryzacji?

To prawda. Cyfryzacja dotyka wszystkich obszarów działalności. Ale jeśli miałbym stwierdzić, która część transformacji cyfrowej ma największą wartość i jest moim ulubionym elementem, to wskazałbym systemy automatycznego zbierania wysokiej jakości danych o procesach produkcyjnych. To jest doskonałe źródło wiedzy o tym, gdzie należy szukać poprawy efektywności. Jeśli udoskonalamy ten cykl, to jesteśmy w stanie dostarczyć nasz produkt na rynek szybciej i dzięki temu zyskujemy przewagę konkurencyjną, która w dzisiejszym świecie jest tak bardzo potrzebna. Poza tym z wykształcenia jestem inżynierem automatykiem, więc moje serce jest zawsze blisko maszyn.

Sztuczna inteligencja to już nie abstrakcyjna technologia przyszłości, ale szereg praktycznych, cyfrowych udogodnień, które stają się coraz bardziej powszechne. Czy Nutricia także korzysta z algorytmów SI?

Prowadzimy analizę danych pod tym kątem: jak często występują awarie i jakiego rodzaju są to usterki. Jesteśmy na przykład w stanie przewidzieć, na podstawie takich wskaźników jak MTBF i MTTR (określających średni czas bezawaryjnej pracy i średni czas naprawy), kiedy może dojść do pomyłki.

Z pewnością sztuczna inteligencja będzie coraz częściej wspierała procesy produkcyjne analizując dane, szukając źródeł nieefektywności czy potencjalnych uszkodzeń w produktach.

W procesie transformacji cyfrowej ważne jest również uświadomienie pracownikom, w jaki sposób nowe technologie mogą ułatwić realizację codziennych obowiązków.

Jak najbardziej. Naszym celem jest zdjęcie z barków naszych pracowników wszystkich czynności, które są monotonne, nieergonomiczne i powtarzalne. Tam gdzie jest to możliwe staramy się wspomóc nasz zespół maszynami. Przykładem takiej aktywności jest szczegółowe zapisywanie i wprowadzanie danych. W naszej firmie od 2019 roku wszystkie dane są pobierane bezpośrednio z maszyn. Ponadto pracownicy nie muszą już przenosić dokumentacji między poszczególnymi systemami, bo dane agregują się w sposób automatyczny. Dzięki cyfryzacji mogliśmy skierować uwagę pracowników na istotniejsze kwestie, których realizacja jest znacznie cenniejsza dla naszej Spółki.