Mołdawia apeluje do państw UE o otwarcie rynków na swoje produkty

Nasi producenci nie mogą eksportować produktów na rynki wschodnie; również import został przerwany. Apelujemy do państw Unii Europejskich o otwarcie rynków na mołdawskie produkty- powiedziała prezydent Maia Sandu w poniedzialek po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Kiszyniowie

Mołdawia o pomocy Ukrainie

Podczas konferencji prasowej po spotkaniu prezydent Sandu odniosła się do kwestii uchodźców, którzy napływają z zaatakowanej przez Rosję Ukrainy do Polski i Mołdawii. Sandu powiedziała, że do Mołdawii przybyło w ciągu miesiąca od wybuchu wojny ponad 360 tys. osób, z których ponad 100 tys. wciąż pozostaje w jej kraju.

"Zmobilizowaliśmy się, by im pomóc, ale nasze zasoby są ograniczone, dlatego zwróciliśmy się do społeczności międzynarodowej o pomoc" - mówiła prezydent Mołdawii. "Polska gości największą liczbę uchodźców z Ukrainy; Mołdawia i Polska goszczą taką samą liczbę uchodźców w odniesieniu do liczby ludności. Wypełniamy obowiązek dobrych sąsiadów i obowiązek ludzki" - podkreśliła.

Sandu odniosła się również do związanej z agresją na Ukrainę sytuacji gospodarczej Mołdawii. "Nasi producenci nie mogą eksportować na wschodnie rynki z powodu walk; import również został przerwany. Nasi przedsiębiorcy stracili dostęp do rynków. W ich imieniu zwracamy się o pomoc do państw UE, by otwarły się na mołdawski rynek i produkty, które nie mogą już być eksportowane na Wschód" - zaapelowała.

Przypomniała także, że 4 marca Mołdawia złożyła wniosek o przyznanie statusu państwa kandydującego do członkostwa w Unii Europejskiej.