Śmigłowce Apache trafią na wschodnią flankę NATO, do 18 Dywizji Zmechanizowanej - poinformowało w poniedziałek Ministerstwo Obrony Narodowej na platformie X (dawniej Twitter). Apache będą przeznaczone do współpracy z czołgami Abrams - przekazano.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak podpisał w poniedziałek w Mesie, w stanie Arizona, umowę offsetową z koncernem Lockheed Martin, związaną z zakupem śmigłowców Apache. Umowa zakłada powstanie centrum serwisowego śmigłowców w Bydgoszczy.

"Śmigłowce Apache trafią na wschodnią flankę NATO, do Żelaznej Dywizji (18 Dywizja Zmechanizowana - PAP). Są to najlepsze na świecie śmigłowce uderzeniowe. Apache będą przeznaczone do współpracy z czołgami Abrams" - poinformowano.

Oceniono, że "pozyskanie przez Polskę 96 śmigłowców uderzeniowych Apache pozwoli na skuteczne zwiększenie zdolności odstraszania potencjalnego agresora".

W ramach umowy - pierwszej z trzech wstępnych kontraktów przed finalizacją zakupu Apache'ów - w zakładach WZL-1 w Bydgoszczy powstanie centrum serwisowe kluczowych części śmigłowców.