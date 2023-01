Biznes i technologie

MON: wyższe stawki żywienia psów i koni w wojsku

Autor: PAP

Data: 23-01-2023, 15:45

Wyższe stawki żywienia psów i koni oraz obniżenie minimalnego wieku psów przyjmowanych do użycia w wojsku to niektóre propozycji MON przedstawionych w projekcie rozporządzenia do ustawy o obronie ojczyzny.