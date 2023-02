Prezydent Łotwy Egils Levits powiedział podczas dyskusji panelowej w ramach Monachijskiej Konferencji Bezpieczeństwa, że agresja Rosji na Ukrainę to ideologiczna wojna imperialna, którą można sobie wyobrazić w XIX wieku, ale dla której nie może być miejsca w XXI wieku.

"Ta wojna jest ideologiczna. Putin wskrzesił starą imperialistyczną, kolonialną i rasistowską ideologię z XIX wieku, kiedy najazdy na inne kraje i próby ich podboju były akceptowalne. Ale w XXI wieku wygląda to dziwnie. Państwa europejskie stosunkowo łatwo z niej zrezygnowały w połowie ubiegłego stulecia. Teraz widzimy, że Rosji bardzo trudno jest porzucić taką ideologię" - powiedział łotewski przywódca.

Jego zdaniem agresja Rosji zależy nie tylko od Putina, bowiem duża część rosyjskiego społeczeństwa popiera taką ideologię. "Dlatego demokratyczny świat musi zrozumieć, że Rosja jeszcze długo pozostanie państwem agresywnym. Społeczeństwo rosyjskie będzie mogło porzucić taką ideologię dopiero po przemyśleniu swojej przeszłości, uświadomieniu sobie tego, co zrobiło i pokucie. A ten proces może trwać bardzo długo" - ocenił Levits.

Według prezydenta Łotwy w tej sytuacji jedyną obroną jest odstraszanie Rosji przez niezawodne zdolności obronne. "To jest droga do pokoju. W naszych warunkach obrona narodowa to obrona zbiorowa. Razem my wszyscy, 30 (a wkrótce - 32) krajów NATO, jesteśmy znacznie silniejsi niż Rosja. To jest podstawa naszego bezpieczeństwa w Europie i na obszarze północnoatlantyckim" - przekonywał.

Levits zauważył, że kolektywny Zachód, w tym NATO i UE, szybko zareagował na nową sytuację, a Sojusz w porę podjął decyzję o rozszerzeniu obecności na wschodniej flance i zwiększeniu liczebności zgrupowań w krajach regionu do poziomu brygady. Zdaniem łotewskiego przywódcy jest to właściwa reakcja na obecną sytuację, która powstała w wyniku działań Federacji Rosyjskiej.

"Musimy wykonać decyzję szczytu Sojuszu w Madrycie. To wiadomość dla Putina i dla Rosji, że NATO jest silne i zamierza bronić swojego terytorium. To podstawa pokoju. Rosja powinna wiedzieć, że jeśli zaatakuje terytorium NATO, przegra, a konsekwencje będą dla niej katastrofalne" - podkreślił Levits.