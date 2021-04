Mongolia czeka na dostawców żywności z Polski (wywiad)

Mongolia to kraj o stosunkowo małej bazie produkcyjnej, w szczególności w zakresie rolnictwa; uzależniony od importu żywności

Mongołowie kojarzą produkty z Polski z wysoką, europejską jakością. Polska od wielu lat jest drugim, największym eksporterem do Mongolii, biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej

Wśród firm już odnoszących sukcesy na tym rynku są m.in.: Urbanek, Sante i FoodCare

Wśród kategorii eksportowanych zdecydowanie dominują przetwory z owoców i warzyw (m.in. ogórki konserwowe i korniszony, przetwory z wiśni, czereśni czy mieszanki warzywne). Na drugim miejscu plasuje się eksport mięs i podrobów (głównie wieprzowiny w różnej postaci)

Portalspozywczy.pl: Polska wśród państw Unii Europejskiej jest drugim największym eksporterem do Mongolii. Jak duży jest eksport i jakie produkty spożywcze eksportujemy?



Bat-Erdene Boldbaatar, Kierownik biura Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu w Ułan Bator: Zgadza się. Polska od wielu lat jest drugim, największym eksporterem do Mongolii, biorąc pod uwagę państwa Unii Europejskiej. Ten trend się utrzymuje i to nas bardzo cieszy. Patrząc na najnowsze dane Eurostatu, w 2020 roku wartość polskiego eksportu do Mongolii wyniosła 48 050,40 tys. euro. W tym rankingu Polskę wyprzedzają jedynie Niemcy. Trzecie miejsce przypada z kolei Niderlandom, a dalej kolejno Szwecji i Włochom.



Jeśli chodzi o kategorie produktów, w 2019 roku polski eksport do Mongolii w ponad 45 proc. składał się z produktów zaliczanych do branży spożywczej. Ten wskaźnik, co prawda spadł w pandemicznym 2020 roku, kiedy Covid-19 sparaliżował międzynarodowy handel, ale mimo to – nadal utrzymuje się na ponad 40 proc. poziomie. Wśród kategorii eksportowanych zdecydowanie dominują przetwory z owoców i warzyw. Na drugim miejscu plasuje się eksport mięs i podrobów (głównie wieprzowiny w różnej postaci), a tzw. TOP 3 zamykają owoce i orzechy. W następnej kolejności są produkty mleczarskie, jaja, miód naturalny, ale też kakao i przetwory z kakao, napoje bezalkoholowe i alkoholowe, cukry i wybory cukiernicze. Co ciekawe, niezwykle istotna pod względem wielkości grupa produktowa to ogórki konserwowe i korniszony, jak również przetwory z wiśni, czereśni czy mieszanki warzywne. Popularność tych towarów to zasługa silnej pozycji polskiej firmy Urbanek, działającej w Mongolii od lat 90-tych. Ale takich eksportowych sukcesów mamy więcej.

Przy wsparciu PAIH w 2019 roku ekspansję rozpoczęła firma Sante, czyli producent zdrowej żywności, podpisując kontrakt z wiodącą w Mongolii siecią hipermarketów Emart. Jeśli chodzi zaś o kategorię napojów bezalkoholowych czy produktów deserowych, na mongolskich półkach znajdziemy towary polskiej firmy FoodCare, która niedawno świętowała rocznicę obecności w mongolskiej sieci sklepów conveniece store CU, również wchodząc na rynek z pomocą PAIH.

Gdzie jeszcze jest nisza? Producenci których sektorów powinni zainteresować się tym rynkiem?



Myślę, że sektor FMCG jest dla polskich firm niezwykle ciekawą alternatywą, biorąc pod uwagę tradycyjne, najbliższe rynki. Wartość tej branży w Mongolii to ok. 1 mld USD. Przy czym 70 proc. to właśnie żywność. Główne kategorie importowanych produktów to, jak już wspomniałem, warzywa i owoce, oleje roślinne, cukier, jajka, wieprzowina i drób, mleko w proszku, czekolada i słodycze, napoje bezalkoholowe i alkohole. Kolejne polsko-mongolskie kontrakty w tym obszarze to dowód na to, że polscy producenci FMCG faktycznie mogą szukać tam swoich szans.

Co istotne, w związku z pandemią dodatkowo wzrosło zapotrzebowanie na importowaną żywność, w tym warzywa czy owoce. Realną możliwość ekspansji mają też producenci witamin i suplementów.

Jakie są zalety tego rynku dla eksporterów w porównaniu z innymi rynkami? Jaka jest jego specyfika?

Mongolia to kraj o stosunkowo małej bazie produkcyjnej, w szczególności w zakresie rolnictwa. Jest więc uzależniony od importu żywności. Przypomnijmy, że Mongolię zamieszkuje 3.3 mln ludzi. Kraj ma młodą populację, 70 proc. społeczeństwa jest poniżej 40 roku życia, a średnia wieku to 28 lat. Mongolia to wyjątkowy kraj azjatycki, który preferuje zachodnie produkty spożywcze i dla którego zachodnia kuchnia staje się coraz popularniejsza. Muszę przyznać, że kultura konsumpcji Mongołów jest bliska zachodnim standardom. Duże znaczenie w kształtowaniu tego zjawiska mają młodzi, aktywni, dobrze wykształceni ludzie, dla których zdrowy tryb życia odgrywa coraz większą rolę. Polskie produkty doskonale wpisują się w ten model.

Co równie istotne, kilka lat temu w Mongolii rozpoczęła się zmiana profilu sektora detalicznego. Międzynarodowe firmy inwestują w nowoczesne obiekty handlowe, takie jak hipermarkety i sklepy typu convenience. W Ułan Bator funkcjonuje 10 sieci super i hipermarketów, które mają ponad 100 oddziałów. Istnieje też ponad 8. tys. małych sklepów spożywczych i ponad 130 sklepów typu convenience store. Co istotne, w Ułan Bator mieszka połowa populacji Mongolii, więc jest to bardzo skoncentrowany rynek. Z tego powodu Mongolia, to tak naprawdę bajka o jednym mieście.

Na co należy zwracać uwagę podczas rozmów biznesowych? Czy są jakieś różnice kulturowe, które warto uwzględnić w przygotowaniach?

Istotną zaletą dla polskich eksporterów jest to, że Mongołowie kojarzą produkty z Polski z wysoką, europejską jakością. To dodatkowo przemawia za nawiązywaniem kontraktów właśnie z polskimi firmami. Polscy producenci, w związku z bardzo dobrym wizerunkiem swoich towarów, mogą więc skutecznie konkurować na mongolskim rynku. Jako Polska Agencja Inwestycji i Handlu wychodzimy naprzeciw, będąc partnerem w tej ekspansji.

Chcę też podkreślić, że Mongołowie w porównaniu do innych azjatyckich kultur są bardzo europejscy. Pod tym względem, różnice kulturowe nie są tak drastyczne. Potencjalnych mongolskich partnerów na pewno zachęci otwartość i chęć zrozumienia specyfiki mongolskiego rynku ze strony polskich firm. Elastyczność w negocjowaniu oraz możliwości wsparcia marketingowego dla mongolskich kontrahentów mogą również zaprocentować długoterminowym sukcesem i sytuacją WIN-WIN dla dwóch stron.

Biuro PAIH w Ułan Bator wspiera polskich przedsiębiorców w wejściu na rynek mongolski, m.in. pomagając w nawiązaniu kontaktów z potencjalnymi partnerami biznesowymi i tamtejszymi dystrybutorami, ale też służy wsparciem w postaci aktualnych informacji rynkowych. Firmy zainteresowane rozwojem biznesu poza Europą, zachęcam do przyjrzenia się wschodzącym rynkom azjatyckim i kontaktu z PAIH.

28 kwietnia PAIH organizuje webinarium dotyczące sektora FMCG w Mongolii.