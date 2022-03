Morawiecki apeluje o zaprzestanie walk ze strony rosyjskiej

- Musimy zapewnić bezpieczeństwo, apelujemy o zaprzestanie agresji wobec Ukrainy, żeby rozpocząć konferencję pokojową - mówił premier Mateusz Morawiecki na wspólnej konferencji z premierem Wielkiej Brytanii Borisem Johnsonem.

Autor: PAP

Data: 01-03-2022, 12:13

fot. PAP/Leszek Szymański

Premier mówił podczas konferencji, że jako Zachód staramy się robić to, co do nas należy, stąd pakiet sankcji, o którym rozmawiał niedawno z kanclerzem Niemczech.

- Dzisiaj po południu udaję się również do Brukseli, do Ursuli von der Leyen. Będziemy rozmawiać o tym, jak wspierać Ukrainę od strony humanitarnej, a także od strony moralnej, ponieważ ta walka toczy się właśnie również o pokój, o bezpieczeństwo tej części Europy - zapewniał premier Morawiecki.

Pakiet sankcji z jednej strony i wzmocnienie wschodniej flanki NATO to jest to, czego dzisiaj potrzebujemy, to jest to na czym się dzisiaj koncentrujemy, o tym wszystkim rozmawialiśmy dzisiaj bardzo szczegółowo z Borisem - o pogłębieniu współpracy polsko-brytyjskiej w tych obszarach, w obszarze bezpieczeństwa - wskazuje polski premier.

- Dziś musimy zapewnić bezpieczeństwo, apelujemy o zaprzestanie walk ze strony rosyjskiej, zaprzestanie tej agresji, o to, żeby oddziały rosyjskie wróciły do domu, żeby rozpocząć konferencję pokojową, żeby zostawić Ukrainę, żeby zostawić bezpieczną, integralną terytorialnie Ukrainę, to jest szansa dla wszystkich, żeby wrócić do momentu pokoju, do normalnego czasu, w którym państwa mogłyby ze sobą współpracować - alarmował premier.

Bez tego musimy stosować zasadnicze sankcje wobec Rosji.