Morawiecki: Bardziej niż inflacji obawiam się deflacji

Morawiecki by pytany w Polsat News o prognozy Komisji Europejskiej alarmujące, że Polska może mieć problem z inflacją.

"Te prognozy są najlepsze (dla Polski) w Europie, jako ekonomista muszę powiedzieć, że bardziej obawiam się problemu deflacji w całej Europie, na całym świecie i każdy poważny ekonomista również potwierdzi, że w sytuacji recesji, jakiej nie było od II wojny światowej, trzeba się bardziej bać deflacji niż inflacji" - powiedział premier.

"A co do stanu budżetowego, to mam bardzo dobrą wiadomość - sytuacja budżetowa okazała się dużo lepsza po czerwcu niż nie tylko prognozowali przyjaciele Rafała Trzaskowskiego, czyli pan (Leszek) Balcerowicz i pan (Jacek) Rostowski, którzy wypisywali różne głupoty ostatnio, ale również przekroczyła oczekiwania KE i tutaj KE i instytucje międzynarodowe również potwierdzają bardzo dobry stan, bardzo dużą siłę polskich finansów publicznych" - powiedział szef rządu.

W maju Komisja Europejska prognozowała, że w tym roku gospodarka Polski zmniejszy się o 4,3 proc. Teraz prognozy mówią o spadku o 0,3 punktu procentowego większym. Jednak w porównaniu do innych krajów sytuacja ekonomiczna nad Wisłą ma być względnie dobra.

"Polska gospodarka pokazała relatywną odporność w pierwszym kwartale, głównie przez jej niską ekspozycję na sektory dotknięte trudnościami i zróżnicowaną strukturę ekonomiczną" - czytamy w prognozie.

PKB strefy euro ma w tym roku spaść o 8,7 proc. Tu KE również zrewidowała negatywnie swoje wcześniejsze przewidywania. W maju zakładano, że spadek PKB w eurolandzie wyniesie 7,7 proc.