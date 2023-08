Deficyt budżetowy na 2024 r. został zaplanowany na ok. 4,5 proc. PKB, a inflację przewidziano na poziomie 6,6 proc. – powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki.

"Kiedy naszym poprzednikom zabrakło pieniędzy, doszło do podwyżki podatku VAT. Kiedy nadal brakowało pieniędzy, podwyższyli stawkę rentową, czyli podwyżki składki na ZUS, a jak dalej brakowało, podniesiono wiek emerytalny, żeby mniej płacić emerytom, kiedy znowu brakowało pieniędzy, zabrali pieniądze z OFE" - powiedział w czwartek podczas konferencji prasowej po posiedzeniu rządu premier Mateusz Morawiecki.

"Stawiam tezę, że gdyby nie zabranie pieniędzy z OFE, to rząd przekroczyłyby barierę 60 proc. Niech to ktoś zakwestionuje! Nikt tego nie kwestionuje, dług gwałtownie rósł i groziło nam przekroczenie 60 proc. PKB" - dodał.

Jednocześnie zapewnił, że jego rząd zarządza długiem publicznym oraz finansami sektora publicznego w sposób bezpieczny, że rząd utrzymuje dostęp do rynku finansowego i jest w stanie sfinansować potrzeby pożyczkowe.

"Deficyt budżetowy został zaplanowany na ok. 4,5 proc. PKB. Warto to zestawić z rządami PO; za ich czasów w latach 2009 i 2010 deficyt przekraczał 7 proc. do PKB" - stwierdził premier. Zaznaczył, że w projekcie budżetu na 2024 r. założono inflację na poziomie 6,6 proc.

Ocenił, że w czasach PO obcinane były wydatki społeczne, zaś waloryzacje emerytur były takie, że "nie starczyło nawet na piwo". Wyraził przypuszczenie, że gdyby budżet na 2024 r. konstruowany był przez PO, byłby "jak ruski telegram: 800+ stop, 13 i 14 emerytura - stop, Dobry Start - stop".

"Nasza polityka jest inna i opiera się na zdrowych finansach, na wojnie wygranej z mafiami VATowskimi, wojnie, którą my ciągle toczymy" - powiedział Morawiecki.