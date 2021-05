Morawiecki: dopuszczam pewne zmiany w Polskim Ładzie

"Dopuszczam pewne zmiany konstrukcji Polskiego Ładu; na dobre pomysły nigdy nie jest za późno, o ile stoją za nimi konkretne źródła finansowania - podkreślił w wywiadzie dla "Dziennika Polskiego" premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 21-05-2021, 10:31

Premier Mateusz Morawiecki o zmianach konstrukcji Polskiego Ładu

Szef rządu był pytany w wywiadzie, czy Polski Ład to projekt zamknięty, czy jest jeszcze możliwość dyskusji nad nim. "Polski Ład jest programem otwartym, bardziej zresztą społecznym niż politycznym. Dlatego w ostatnich dniach rozmawiałem z samorządowcami, przedsiębiorcami, młodymi, polskimi rodzinami, by projekt szlifować" - odpowiedział Morawiecki.

Polski Ład - na dobre pomysły nigdy nie jest za późno

"Pewne rozwiązania będą zrealizowane w zaproponowanym kształcie, ale dopuszczam pewne zmiany konstrukcji Polskiego Ładu - na dobre pomysły nigdy nie jest za późno. O ile stoją za nimi konkretne źródła finansowania" - dodał premier.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.