Ściąganie inwestorów do mniejszych ośrodków miejskich będzie moim podstawowym zadaniem, jeśli wyborcy tak zadecydują - oświadczył w czwartek w Wodzisławiu Śląski premier Mateusz Morawiecki.

"Ściągać jak najwięcej inwestorów do mniejszych ośrodków miejskich. To mogę obiecać" - stwierdził Morawiecki w czasie wizyty w fabryce firmy Eko-Okna. Według niego, w tej chwili na Śląsku trwa transformacja, i że bardzo się cieszy, że transformacja przemysłowa przynosi nowe miejsca pracy. "Usłyszałem, że będzie to pracowało kilka tysięcy ludzi, co oznacza kilka tysięcy miejsc pracy w Wodzisławiu" - stwierdził Morawiecki.

Jak podkreślał, takie inwestycje jak firmy Eko-Okna są możliwe, ponieważ "wielki plan odpowiedzialnego rozwoju zakłada budowę dróg i stref ekonomicznych", w których inwestorzy prywatni lokują swój kapitał. Mówiąc o fabryce, którą odwiedzał, Morawiecki stwierdził, że to "wielkie osiągnięcie kapitału prywatnego, któremu chcemy z całych sił pomagać". Według niego, zyski wypracowane przez ten kapitał zostają w Polsce.

Morawiecki ocenił, że "przez 7-8 lat była tworzona wielka wartość dodana poprzez potężne inwestycje budżetowe", ale "bardzo szybko można zniszczyć to co się buduje, jeśli wróci taka polityka, która była wcześniej". "Strzeżcie się, aby nigdy nie wróciła" - apelował premier.