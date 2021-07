Morawiecki: Idziemy podobną ścieżką jak Japonia

My, Polacy idziemy podobną ścieżką jak Japonia. Chcemy być bardzo nowoczesnym krajem a jednocześnie zachować polską kulturę i wiarę - powiedział premier Mateusz Morawiecki w Chorzowie.

Autor: PAP

Data: 12-07-2021, 17:17

Mateusz Morawiecki: My Polacy idziemy podobną ścieżką jak Japonia. fot. PAP/Andrzej Grygiel

Polski Ład przyniesie drugą Japonię?

Szef rządu zapewnił, że w programie Polski Ład "tak jak w ogrodzie japońskim" można poszukiwać równowagi. "W Polskim Ładzie szukamy równowagi, balansu pomiędzy wzrostem gospodarczym, czy dobrostanem społecznym, a innymi wartościami, takimi jak: kultura, rekreacja. To są ważne elementy, które wyznaczają jakość życia mieszkańców" - powiedział.

Mówiąc o bogactwie kultury japońskiej Mateusz Morawiecki wymienił m.in.: origami, sztuki walki, kaligrafię, a także poezję i prozę. "Ale Japonia to jednocześnie supernowoczesny kraj. Dlatego w oparciu o to, co Japonia osiągnęła, możemy i my marzyć o tym, żeby w ciągu najbliższych kilku lat, a najpóźniej kilkunastu lat, osiągnąć wysoki poziom życia i poziom dochodu na głowę mieszkańca, porównywalny do Europy Zachodniej" - powiedział.

Polska idzie drogą Japonii

Wyraził też przekonanie, że takie dążenia nie oznaczają utraty "tych składników polskiej kultury, które są nam bliskie". "Japonia pokazała światu, że można być supernowoczesnym państwem, a jednocześnie dbać o swoją tożsamość, o swoją kulturę, obyczaje i tradycje. My, Polacy, też idziemy podobną ścieżką. Chcemy być bardzo nowoczesnym krajem, krajem zmodernizowanych dróg, nowoczesnych technologii, a jednocześnie zachować polską kulturę, polską wiarę, a tu na Śląsku zachować śląskie tradycje i kulturę. Japonia pokazuje, że to jest możliwe" - powiedział Morawiecki.

Premier, który jest jednocześnie posłem z okręgu katowickiego, obejmującego także Chorzów, zapraszał też mieszkańców innych części kraju do odwiedzania województwa śląskiego, w tym - Parku Śląskiego. Marszałek województwa śląskiego Jakub Chełstowski podziękował premierowi podczas briefingu za zaangażowanie w ważne inwestycje w tym regionie, wspierane także środkami z Unii Europejskiej.

Wręczył także szefowi rządu w imieniu samorządu województwa kopię Gwiazdy Górnośląskiej - odznaki przyznawanej powstańcom śląskim w okresie międzywojennym - oraz laudację w dowód uznania dla zaangażowania premiera w świętowane właśnie obchody stulecia tych trzech śląskich zrywów z lat 1919, 1920, 1921, dzięki którym znaczna część Górnego Śląska znalazła się w granicach II RP.

"Dziękuję panu premierowi i rządowi za wsparcie naszych działań związanych ze stuleciem Powstań Śląskich. To filar naszej historii" - powiedział marszałek Chełstowski podkreślając, że polityka historyczna jest bardzo ważna, szczególnie na Śląsku. W pobliżu Ogrodu Japońskiego w Parku Śląskim można oglądać wyjątkową wystawę dotyczącą Powstań Śląskich. Multimedialna ekspozycja w namiocie sferycznym przenosi odwiedzających do świata sprzed stu lat.

Początki Ogrodu Japońskiego w Parku Śląskim sięgają lat 60 ubiegłego wieku, jednak inwestycja nie została nigdy ukończona. Dzięki zakończonym właśnie pracom znajdujący się w centralnej części parku ogród powiększył się dwukrotnie, zajmując 12,5 tys. m kwadratowych. Powstał dwupoziomowy zbiornik, a także wodospad. Nad wodospadem znajduje się częściowo przeszklony taras widokowy. W części wschodniej i południowo-wschodniej zaprojektowano wiśniowy sad, z wykorzystaniem różnych gatunków oraz odmian wiśni. Dodatkową atrakcją jest przestronna altana wykonana w stylu orientalnym. Prezes Parku Śląskiego Agnieszka Bożek podkreśliła, że w Ogrodzie Japońskim zastosowano nowoczesne i ekologiczne technologie, m.in. do uzdatniania i pompowania wody.

Znajdujący się w sercu Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, na pograniczu Chorzowa, Katowic i Siemianowic Park Śląski jest jednym z największych śródmiejskich parków w Europie; jego powierzchnia to 535 hektarów. Rocznie odwiedzają go 3 mln gości.