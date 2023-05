W społeczeństwie tym lepiej się dzieje, im więcej jest miejsc pracy i ludzie lepiej zarabiają - oświadczył premier Mateusz Morawiecki, odwiedzając w czwartek producenta taboru kolejowego firmę Newag w Nowym Sączu.

"W społeczeństwie tym lepiej się dzieje, im więcej jest miejsc pracy i ludzie lepiej zarabiają" - mówił Morawiecki, odnosząc się do danych o rekordowym poziomie zatrudnienia w Polsce na poziomie 17 mln. "Bardzo się cieszę, że nasza polityka społeczna połączona z polityką gospodarczą (...) daje rezultaty. Przekroczyliśmy najśmielsze oczekiwania, mamy drugie najniższe bezrobocie w UE" - stwierdził szef rządu.

Jak wskazał Morawiecki, udział Polaków na rynku pracy wynosi 70,3 proc. i przekracza średnią unijną, która wynosi 68,3 proc.

Szef rządu mówiąc o sądeckim Neawgu ocenił, że "zakład jest wspaniały dzięki temu, że udało się przejść bardzo trudny proces zmian.(...) Rośnie polska firma technologiczna, która może konkurować z Niemcami, najlepszymi firmami na świecie, a to ogromny sukces" - mówił Morawiecki.

Według niego Newag "dosłownie i w przenośni jest lokomotywą rozwoju". Morawiecki po rozmowie z prezesem spółki zadeklarował, że "zrobi wszystko" by pomóc w homologacji nowych lokomotyw spółki w krajach europejskich, a także w produkcji i nowych zamówieniach.

"Im więcej tych zamówień, tym więcej nowych miejsc pracy, tym bardziej wynagrodzenia będą mogły rosnąć, a te koła zębate gospodarki polskiej będą mogły lepiej ze sobą współpracować i ciągnąć całą gospodarkę do przodu" - wskazał premier.

Prezes Newagu Zbigniew Konieczek wyjaśnił, że rozmawiał z szefem rządu o wsparciu procesu homologacji w państwach europejskich nowej lokomotywy Dragon 2. "Mamy niepowtarzalną okazję, żeby ta lokomotywa mogła przejechać z Tesalonik do Gdyni - ona jest do tego przygotowana. Trzeba ją tylko homologować w trzech krajach" - mówił.

Prezes spółki poinformował też o fundacji Newagu, która wspiera innowacyjną naukę matematyki i ma pod opieką tysiąc uczniów z Sądecczyzny.

Newag w Nowym Sączu (Małopolskie) to jedna z najstarszych firm kolejowych w Polsce z tradycjami sięgającymi 1876 roku. Spółka jest wiodącym krajowym producentem elektrycznych i spalinowych pojazdów pasażerskich, lokomotyw elektrycznych i spalinowych oraz pojazdów metra i tramwajów; zatrudnia blisko 1,5 tysiąca pracowników. Od grudnia 2013 roku Newag jest spółką giełdową notowaną na warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych.

Wśród sztandarowych produktów firmy są m.in. elektryczne zespoły trakcyjne (EZT) Impuls 2 wytwarzane na potrzeby pasażerskich przewozów regionalnych. Należą one do najnowocześniejszych tego typu pojazdów szynowych w Polsce. Ich odbiorcami są krajowi przewoźnicy regionalni, pojazdy te są także eksportowane do innych państw europejskich.

Sądecka firma produkuje również 6-osiowe lokomotywy elektryczne Dragon 2 będące pierwszym polskim pojazdem kolejowym, który otrzymał zezwolenie wydane przez Agencję Kolejową Unii Europejskiej (ERA), dopuszczające go do eksploatacji nie tylko na terenie Polski, ale również w Czechach i na Słowacji. Są one przeznaczone do prowadzenia ciężkich składów towarowych, a ich głównym odbiorcą jest spółka PKP Cargo.

Newag produkuje także lokomotywy elektryczne Griffin, spełniające wymagania rygorystycznych, europejskich przepisów Technicznej Specyfikacji Interoperacyjności. Pojazdy są wyposażone w europejski system sterowania pociągiem ETCS na najwyższym poziomie trzecim, który znacząco wpływa na podniesienie standardów bezpieczeństwa na torach. Głównym użytkownikiem tych pojazdów jest spółka PKP Intercity.