Morawiecki: Komercjalizacja wynalazków piętą achillesową polskiej gospodarki

Komercjalizacja wynalazków, innowacyjności jest swego rodzaju piętą achillesową polskiej gospodarki i polskiej nauki również; one powinny być ze sobą immanentnie złączone - stwierdził premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 30-09-2021, 15:20

Morawiecki: Komercjalizacja wynalazków piętą achillesową polskiej gospodarki. fot. PAP/Aleksander Koźmiński

Morawiecki we Wrocławiu

Szef rządu mówił o rozwoju nauki i technologii na Politechnice Wrocławskiej. "To, co Politechnika Wrocławska stworzyła to miejsce o niezwykłym natężeniu nowoczesnych technologii, przyszłościowej nauki i największej liczby studentów" - podkreślił premier Morawiecki.

Stwierdził również, że Polityka Wrocławska ma szansę połączyć się z innymi uczelniami i uczestniczyć w specjalnym programie inwestycyjnym. Zapewniał, że państwo będzie sprzyjało rozwojowi dalszych inicjatyw na tej uczelni.

Komercjalizacja wynalazków wyzwaniem

Podkreślał, że najciekawsze inicjatywy na PW powstają na styku różnych dziedzin nauki.

"Komercjalizacja wynalazków, innowacyjności jest swego rodzaju pietą achillesową polskiej gospodarki i polskiej nauki z resztą również; one powinny być ze sobą immanentnie złączone" - powiedział szef rządu.