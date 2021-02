Morawiecki: krańcowy podatek CIT w Polsce jest jednym z najniższych w Europie

"Liczby nie kłamią, liczby pokazują to, jaki jest rzeczywisty dzisiejszy stan finansów publicznych. Dlatego warto jeszcze raz podkreślić, że dzięki temu mogliśmy też obniżyć podatki. To ok. 60 mld zł, które zostawiliśmy w kieszeniach Polaków z obniżki podatków" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że wprowadzono "niższe podatki podstawowe, czyli niższy VAT na kilkaset artykułów, na artykuły dziecięce, artykuły żywnościowe", a także obniżono najbardziej powszechne podatki - podatek PIT dla ponad 24 mln osób.

"Dla młodych podatek PIT obniżony do zera, a dla firm najpierw z 19 na 9 proc. podatek dla małych i średnich przedsiębiorców, a potem podatek CIT obniżony jeszcze bardziej dla tych wszystkich, którzy inwestują" - powiedział Morawiecki odnosząc się do tzw. estońskiego CIT-u i IP Box.

"Krańcowy podatek CIT jest jednym z najniższych w Europie" - poinformował premier. "Drodzy przedsiębiorcy, spójrzcie na nominalną i na minimalną wartość podatku CIT, a okaże się, jak w tym zestawieniu wypada Polska w porównaniu z innymi krajami Unii Europejskiej, a także na tle krajów pozaeuropejskich" - zaapelował.