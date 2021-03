Morawiecki: Możliwe kolejne obostrzenia i rygory

"Co do szczytu trzeciej fali chciałbym oczywiście wiedzieć, kiedy będzie. Posługując się analizami ekspertów, profesorów mogę powiedzieć, że jest nadzieja - jak powiedział pan profesor (główny doradca premiera ds. COVID-19) Andrzej Horban - że koniec marca, początek kwietnia, ten szczyt trzeciej fali osiągniemy" - mówił premier w piątek w Lublinie na konferencji prasowej.

"To dwa, dwa i pół, trzy tygodnie, przed nami bardzo ciężkie i w związku z tym trudnym okresem, możliwe są kolejne obostrzenia i kolejne rygory" - dodał.

"Ktoś użył takiego określenia, że to są metody młota i tańca (...). Ja wolę powiedzieć, że niestety natura epidemii jest właśnie taka, że trzeba rygory łagodzić, po to, żeby gospodarka odetchnęła, chociaż trochę i to przecież też nie wszystkie branże. Są takie, które cały czas są zamknięte i bardzo poturbowane" - podkreślił Morawiecki.

Powtórzył, że to właśnie dlatego podjął decyzje o uruchomieniu kolejnych kwot - 4,5 mld zł. "Na pomoc, na postojowe, na wynagrodzenia dla pracowników, zwolnienie ze składek ZUS, na bezzwrotne subwencje" - wyliczał. "Właśnie po to, żeby ratować te firmy, żeby one mogły przetrwać" - wyjaśnił. Zapewnił, że to nie koniec tych działań.

W marcu rząd przeznaczy kolejne 4,5 mld zł na wsparcie dla firm, przedsiębiorstwa najbardziej dotknięte epidemią będą mogły zachować 25 proc. pomocy uzyskanej w zeszłym roku, które miały być zwrócone - zapowiedział wcześniej w piątek premier Mateusz Morawiecki.

"Tym firmom będziemy pomagali również po tym, kiedy ta trzecia fala osiągnie swój szczyt i zacznie - mam nadzieję jak najszybciej - opadać" - powiedział premier.