Morawiecki: negocjujemy z KE warunki pomocy dla polskich firm

Szef rządu podczas piątkowej konferencji wyjaśnił, że dziesięć rozwiązań pomocowych, jakie rząd chce zaoferować firmom przeżywającm problemy w powodu drugiej fali koronawirusa, "w większym stopniu zależą m.in. od postępu negocjacji z Komisją Europejską".

Premier wyjaśnił, że ma to związek z tym, że część firm w czasie pandemii koronawirusa otrzymała już pomoc od państwa. Odpowiednia zgoda Komisji jest potrzebna, by kolejne działania nie zostały uznane za niedozwoloną pomoc państwa.

"Wiele małych i średnich firm otrzymało swoją dotację do poziomu de minimis - to jest 800 tys. euro, ok. 4 mln zł. Jeśli nawet mamy pieniądze, a mamy środki żeby pomagać tym firmom, ale jak już jakaś mała lub średnia otrzymała pułap wsparcia właśnie na tym poziomie 4 mln zł, to zgodnie z prawem europejskim, nie możemy dzisiaj przeznaczyć kolejnych środków, więc pilnie negocjujemy ten element z KE" - powiedział Morawiecki.

Szef rządu wskazał, że jednym takich negocjowanych rozwiązań jest takie, które pozwoli wypłacić rekompensaty za część ponoszonych przez firmy kosztów stałych, i które - w związku z pandemią - odnotowały spadek obrotów. Dodał, że to rozwiązanie zostało wynegocjowane z przedsiębiorcami.