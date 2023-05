Nie da się wyjść z inflacji szybko i bezboleśnie - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki w Warszawie podczas konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości”. Najbardziej boli bezrobocie i dlatego chronimy miejsca pracy, firmy przed bankructwami - dodał.

Morawiecki: Nie da się wyjść z inflacji szybko i bezboleśnie. fot. PAP

Morawiecki: Nie da się wyjść z inflacji szybko i bezboleśnie

Premier Mateusz Morawiecki podczas panelu gospodarczego konwencji "Programowy Ul Prawa i Sprawiedliwości" był pytany o model walki z inflacją. Jak mówił, ma to być model, w którym "ludzie nie będą tracili pracy, będą mieli większe szanse na przetrwanie w tych trudnych okolicznościach gospodarczych".

"Są takie propozycje, części naszych oponentów, żeby likwidować niektóre zdobycze socjalne, zdobycze społeczne. Wtedy zmniejszyłaby się ilość pieniądza w gospodarce. Rzeczywiście, wtedy zmniejszyłaby się inflacja" - powiedział szef rządu. Wskazał, że tak się działo w przeszłość trzy razy w Polsce: w latach 90-tych, potem na początku lat 2000 i w latach 2010-2013. "Ale to wszystko oznaczało tragedie ludzkie, związane z utratą pracy, wyjazdami na zawsze na emigrację, zwiększeniem poziomu przestępczości, wszystkim tym, co się wiąże z destabilizacją życia społeczno-gospodarczego. My tego nie chcemy" - wskazał premier.

Jak dodał, "dlatego nie daliśmy się wcisnąć naszym przeciwnikom, którzy próbowali i próbują cały czas, w to, aby likwidować inflację działaniami antyspołecznymi".

"Amortyzujemy skutki inflacji dla zwykłych ludzi, ale jednocześnie też zmniejszamy inflację poprzez różnego rodzaju działania, które skupiają pieniądz w jednym miejscu i nie dopuszczają do tego, żeby inflacja na skutek, na przykład, czy to nietrafionych inwestycji, albo różnego rodzaju działań tego typu, była jeszcze wyższa. Nie da się szybko, bardzo szybko, w krótkim czasie, wyjść z inflacji bezboleśnie, w ogóle" - powiedział Morawiecki.

Morawiecki: Najbardziej boli bezrobocie

Jednocześnie podkreślił, że najbardziej boli bezrobocie, utrata miejscy. Jak mówił, utrata pracy czasami jest bezpowrotna. "I właśnie dlatego chronimy przede wszystkim miejsca pracy, chronimy przede wszystkim firmy przed bankructwami, tworzymy tarcze zabezpieczające. A jednocześnie widzimy - niestety - zmniejszenie aktywności gospodarczej, która też prowadzi do złagodzenia inflacji" - powiedział premier.

Dodał, że wzrost gospodarczy w tym roku, będzie niższy niż w zeszłym roku. "Samo to w sobie, niestety, jest czynnikiem złym, ale również doprowadzi do obniżenia presji inflacyjnej" - zaznaczył Morawiecki.

W poniedziałek Główny Urząd Statystyczny opublikuje dokładne dane o inflacji w kwietniu. Wstępny szacunek GUS mówił, że wskaźnik wzrostu cen w ubiegłym miesiącu wyniósł 14,7 proc.

Prezes NBP Adam Glapiński podczas czwartkowej konferencji prasowej powiedział: "Do końca roku inflacja spodziewamy się spadnie do poziomu jednocyfrowego".

Morawiecki o płacach

Premier wskazał, że rząd zmienił "ogromnie dużo" w kwestii wynagrodzeń dla Polaków. "Wprowadziliśmy minimalną płacę godzinową. Teraz ponad 20 zł, a przypomnę, że było to i 3, i 4 zł jeszcze nie tak dawno temu" - zauważył Morawiecki.

Szef rządu przypomniał, że płaca minimalna wzrosła o ponad 1800 zł. "Grubo ponad 100 proc., ponad 150 proc., a płaca netto jeszcze więcej. Dzięki kwocie wolnej, dzięki obniżce podatku jeszcze mocniej przyrosła płaca netto. Ale płaca średnia w gospodarce polskiej urosła o ponad 2,5 tys. zł, a to dopiero 7 lat, to niepełne 8 lat naszych rządów" - wskazał Morawiecki.

Według niego, w tym kontekście należy popatrzeć, "jak było w czasach naszych poprzedników, ile wynosiły wynagrodzenia, jak oni stawiali na tanią pracę w Polsce". "My postawiliśmy na coś zupełnie innego - na rozwój produktywności, na wzrost automatyzacji" - podkreślił premier.

W ocenie szefa rządu, dziś coraz częściej polski pracownik, polski robotnik obsługuje coraz bardziej zaawansowane maszyny, roboty. "Dziś ta produktywność przyrasta coraz bardziej" - zaznaczył.

"Chcemy, żeby ten trend wzrostu wynagrodzeń był jak najmocniejszy" - powiedział Morawiecki. Zapewnił, że "wiemy, jak to zrobić. m.in. poprzez przyciąganie nowych inwestycji, wysoko zaawansowanych technicznie". "Tam są wysoko płatne miejsca pracy. Przyrost produktywności. To model, który już realizujemy. Możliwy jednocześnie, właśnie dlatego, że spojrzeliśmy na pracę, na wynagrodzenie z perspektywy pracownika, zwykłego Polaka, zwykłej polskiej rodziny" - powiedział.

Rząd zdecydował, że na początku 2023 r. płaca minimalna wzrośnie do 3490 zł brutto, a od 1 lipca wyniesie 3600 zł. Jednocześnie minimalna stawka godzinowa w tym roku wzrosła odpowiednio do 22,80 zł od 1 stycznia i do 23,50 zł od 1 lipca.