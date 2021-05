Morawiecki obiecuje, że nie będzie żadnych zmian w KRUS

Premier Mateusz Morawiecki oświadczył we wtorek, że w ramach „Polskiego Ładu” nie będzie żadnych zmian w KRUS.

"Chcemy dodatkowo wesprzeć bardzo mocno polskie rolnictwo. Nie będziemy niczego zmieniać w KRUS" - zapowiedział szef rządu. Jak mówił w czasie wizyty u producenta chemii budowlanej pod Krakowem, "chcemy, żeby polskie rolnictwo świętowało coraz większe sukcesy na rynkach międzynarodowych". "Stąd wsparcie produkcji eksportowej i kredyty eksportowe" - dodał.

Jak mówił Morawiecki, z chęci wsparcia rolnictwa wynika też promocja rolniczego handlu detalicznego i budowa odpowiednich warunków na rynkach lokalnych.

"Wobec dużych partnerów nabywających polskie produkty, różnego rodzaju supermarketów czy dyskontów, polski rolnik musi mieć siłę. Dobrze, żeby się zrzeszał, stąd wsparcie spółdzielczości rolnej i wsparcie grup producenckich" - oświadczył Morawiecki.

Polski Ład

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie II progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), emerytura bez podatku do 2500 zł, inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania z wkładem własnym gwarantowanym przez państwo i dom do 70 mkw. bez formalności.