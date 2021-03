Morawiecki: Pandemia zerwała nie tylko łańcuchy dostaw

Morawiecki przypomniał, że w czwartek mija 365 dni od pierwszego zakażenia koronawirusem w Polsce.

"Rok temu rozpoczęliśmy wspólnie walkę o to, jak będzie wyglądała nasza przyszłość. Tysiące osób, pomimo heroizmu i poświęcenia innych, odeszło od nas. Pożegnaliśmy przez ten rok wielu wspaniałych ludzi. W obliczu choroby, Boga i majestatu śmierci, wszyscy pozostajemy równi. Oni na zawsze pozostaną w naszych sercach" - napisał.

Szef rządu podziękował również służbom medycznym, pracownikom administracji rządowej, pracodawcom i pracownikom, którzy - jak napisał - ramię w ramie walczą o każdą firmę, miejsce pracy, życie i zdrowie Polaków.

"Dziękuję również ludziom dobrego serca i wolontariuszom, za Wasz bezinteresowny trud i troskę. Chciałbym też powiedzieć +przepraszam+ za błędy i niedociągnięcia, które popełniliśmy. Absolutnie nikt nie spodziewał się tego, co nadeszło. Wielu rzeczy nowoczesne społeczeństwa i kraje muszą uczyć się na nowo. Być może za bardzo zaufaliśmy naszej technologii i zwyciężyła w nas pewność, że wszystko co złe - wojny, epidemie i kryzysy - dzięki demokracji i rozwojowi nauki oraz techniki, to już archaizmy minionych wieków" - napisał Morawiecki.

"Pandemia koronawirusa zerwała nie tylko łańcuchy dostaw, o których tak często wspominam w kontekście gospodarki, ale dała nam bolesną lekcję pokory. Zrewidowała hierarchię naszych potrzeb i kazała zadać pytania o kluczowe wartości, którymi powinniśmy kierować się w życiu osobistym, ale i społecznym/publicznym" - dodał.

Morawiecki zaapelował też do społeczeństwa o "cierpliwość". "Na koniec chciałbym, żebyśmy wszyscy pamiętali, że cierpliwość jest często gorzka, ale wydaje słodkie owoce. Wiele już poświęciliśmy, ale aby ta ofiara miała sens, musimy jako społeczeństwo twardo iść naprzód i z optymizmem patrzeć w przyszłość" - napisał szef rządu.