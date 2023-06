Polimery Police to inwestycja kluczowa dla całej gospodarki - ocenił w czwartek premier Mateusz Morawiecki na konferencji poświęconej uruchomieniu produkcji polipropylenu w nowej instalacji Grupy Azoty w Policach (woj. zachodniopomorskie).

"Dziś otwieramy jedną z największych inwestycji przemysłowych, z pewnością największą z ostatnich lat" - stwierdził w czwartek Morawiecki.

Jak zaznaczył premier, inwestycja w Policach jest inwestycją w polską chemię, gdzie notujemy deficyt handlowy. Polska więcej produktów chemicznych sprowadza, niż wysyła za granicę - tłumaczył.

"To oznacza, że taka inwestycja jak ta nie tylko była bardzo potrzebna z punktu widzenia uzupełnienia oferty produktowej Grupy Azoty, ale jest kluczowa dla całej gospodarki Rzeczpospolitej" - ocenił szef rządu.

Projekt Polimery Police, realizowany przez Grupę Azoty Polyolefins, to zintegrowany kompleks obejmujący instalację do produkcji propylenu, instalację do produkcji polipropylenu, terminal przeładunkowo-magazynowy, a także infrastrukturę logistyczną oraz odpowiednie instalacje pomocnicze.