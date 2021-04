Morawiecki: Polska będzie najlepszym miejscem do życia w Europie

Morawiecki został zapytany w czwartek na konferencji prasowej o doniesienia medialne dotyczące wsparcia państwa, w ramach zapowiadanego przez PiS programu Nowy Polski Ład, dla chcących kupić mieszkanie.

Morawiecki odpowiadając przyznał, że traktuje te "enuncjacje" medialne z "pewnym przymrużeniem oka". Stwierdził też, że "każdy ma prawo swoje informacje, to co zasłyszał, prezentować".

"Natomiast Nowy Polski Ład jest całościowym dokumentem, składającym się z kilkunastu bardzo ważnych, dużych sekcji, bardzo mocno ze sobą zawiązanych z jednej strony wizją, filozofią podejścia (...) - czyli państwo silnie i zdecydowane wobec bogatszych, i tych którzy więcej mogą, a państwo wyrozumiałe i wspomagające wobec tych słabszych" - powiedział Morawiecki

Przyznał, że taka filozofia "przyświeca przy ewentualnych zmianach całej architektury składek, danin, podatków, obniżek i zmian".

"Jeżeli ktoś podczas rozmowy usłyszał o jednym klocku, opisuje ten klocek, to czasami można stracić z pola widzenie obraz domu, który tworzymy. Domu dla wszystkich Polaków, który ma być lepszym miejscem do życia. Najlepszym miejscem do życia w Europie za jakiś czas. (...) To jest nasza wielka ambicja i aspiracja" - podkreślił premier.

"Oczywiście w programie mieszkaniowym będziemy starać się wyciągnąć lekcje z błędów, z potknięć, z pomyłek naszych, naszych poprzedników, wszystkich - przecież tutaj wszyscy działamy dla dobra naszej ojczyzny i wypracować jak najlepsze rozwiązania, metodą prób i błędów" - zapewnił.

Podkreślił, że to właśnie metodą prób i błędów tworzy się skomplikowane programy i projekty. "Tak też dzieje się w konstrukcji Nowego Polskiego Ładu" - dodał.

Konwencję programową Prawa i Sprawiedliwości, na której miała się odbyć prezentacja Nowego Ładu, czyli nowego społeczno-gospodarczego programu ugrupowania planowano na sobotę 20 marca, ale ze względu na walkę z pandemią została ona przełożona. Nowego terminu konwencji dotychczas nie podano.

Zgodnie z zapowiedzią, Nowy Ład ma się składać z następujących obszarów: Plan na zdrowie, Uczciwa praca - godna płaca, Dekada rozwoju, Rodzina i dom w centrum życia, Polska - nasza ziemia, Przyjazna szkoła i kultura na nowy wiek, Dobry klimat dla firm, Czysta energia - czyste powietrze, CyberPoland 2025, Złota jesień życia.