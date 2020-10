Morawiecki: Polska sprzeciwia się niesłabnącej fali protekcjonizmu w UE

Morawiecki: Rząd podniesie próg dla estońskiego CIT do 100 mln zł

Morawiecki: zmiany w rządzie przyczynią się do szybszego wyjścia z kryzysu i budowy państwa dobrobytu

"Polska bardzo mocno optuje za pełną swobodą usług i przeciwstawiamy się działaniom protekcjonistycznym. Takich działań jest wiele: to pakiet mobilności, to dyrektywa o delegowaniu pracowników czy próba uspójnienia systemów społecznych" - powiedział premier.

Według niego, w ten sposób prowadzi się do zmniejszenia konkurencyjności Unii Europejskiej "w interesie najbogatszych krajów". "Tylko i wyłącznie krótkotrwałym zresztą interesie najbogatszych krajów, bo już po paru latach ten brak konkurencyjności przełoży się również na spadek zdolności eksportowych wszystkich państw UE" - dodał Morawiecki.

Szef rządu zaznaczył, że nasz kraj sprzeciwia się "niesłabnącej fali protekcjonizmu". "Proponujemy, by rzeczywiście w końcu doszło do przyjęcia paszportu usługowego. Mówiłem o małych i średnich firmach - dla nich to jest ważne. Mała firma budowlana czy informatyczna czy jakakolwiek, która chce świadczyć swoje usługi gdzieś w innych krajach UE, musi mieć pewność, że nagle ten regulator francuski, holenderki czy inny nie nałoży na nią dodatkowych obowiązków" - powiedział.

"Paszport usługowy ma temu służyć, o nim mówimy, jego się domagamy" - dodał Morawiecki.

Jednocześnie ocenił, że "na razie cały czas jednak te protekcjonistyczne zapędy biorą górę". "Polska jest w awangardzie walki o prawdziwy wolny rynek, wszyscy to tu na pewno dostrzegają" - zaznaczył.