Polski budżet wzrósł mimo wielkiej obniżki podatku PIT, CIT i podwyżki kwoty wolnej - ogłosił we wtorek na wiecu wyborczym w Trzciance (wielkopolskie) premier Mateusz Morawiecki.

Według Morawieckiego, obniżki podatków "zabrały" z budżetu ok. 60 mld zł, a mimo tego "budżet przez osiem lat wzrasta o ponad 100 proc. przy inflacji 46 proc.". Jak oświadczył premier, ten wzrost przychodów to ok. 350 mld zł. Natomiast, jak stwierdził, gdyby dodać ubytek wynikający z obniżki podatków, to wzrost budżetu sięgnąłby 140 proc.

"Gdzie były te pieniądze, które nie szły na drogi ani do polskich rodzin?" - pytał Morawiecki. Według niego, za rządów Tuska z budżetu zniknęło 250 mld zł, co odpowiada "5 tys. km autostrad albo 5 lat wypłaty 500+., albo 7 lat wypłaty 13, i 14. emerytury".