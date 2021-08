Morawiecki: Polski Ład stawia na to, by polskie firmy podbijały Europę

Polski Ład stawia na to, by polskie firmy podbijały Europę - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki podczas wizyty w firmie transportowej Trans Dan Sp. z o.o.

Autor: PAP

Data: 01-08-2021, 09:30

Polski Ład stawia na to, by polskie firmy podbijały Europę - powiedział w sobotę premier Mateusz Morawiecki. fot. PAP/Aleksander Koźmiński

Morawiecki: Polski Ład stawia na to, by polskie firmy podbijały Europę

Premier wskazał, że firma Trans-Dan jest jedną z setek tysięcy firm, które podczas kryzysu spowodowanego pandemią otrzymały pomoc Tarczy Finansowej PFR i - jak zaznaczył - "pomoc ta została wykorzystana na utrzymanie zatrudnienia i wynagrodzeń". Dodał, że dzięki wsparciu "firma może szybko wracać w koleiny rozwoju gospodarczego, wraz z coraz szybciej rosnącym wzrostem gospodarczym w Polsce".

Morawiecki powiedział, że Polska jest jednym z krajów, w których CIT dla małych i średnich firm obniżono do 9 proc. Dodał, że wsparciem dla przedsiębiorców są również inne ulgi: m.in. IP-Box dla innowacyjnych firm czy ulga na robotyzację, które mają zachęcić polskie firmy do inwestycji w nowoczesność, w przemysł cyfrowy, "by mogły uwalniać ludzi do coraz wyżej wynagradzanych zawodów".

Morawiecki o Polskim Ładzie

Zaznaczył, że jest to model gospodarczy realizowany w ramach Planu Odpowiedzialnego Rozwoju, którego kontynuacją jest Polski Ład. "Polski Ład stawia na to, by polskie firmy podbijały Europę" - powiedział Morawiecki. Powołując się dane Eurostatu wskazał, że Polska ma jeden z najniższych poziomów bezrobocia w Europie, a wynagrodzenia pracowników rosną najszybciej od wielu lat.

Polski Ład to firmowany przez partie tworzące Zjednoczoną Prawicę nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym kwota wolna od podatku do 30 tys. zł i podniesienie progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł), inwestycje, które mają wygenerować 500 tys. nowych miejsc pracy, mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.