Morawiecki proponuje nowe podatki

- Epidemia uderzyła w podstawy gospodarki globalnej, w szczególności w Europę Zachodnią i Unię Europejską. To dlatego na wszystkich Radach Europejskich w ostatnich tygodniach podkreślam bardzo jednoznacznie: UE musi zbudować bardzo odważny pakiet. Musimy wrócić do naszych poprzednich pomysłów, takich jak podatek cyfrowy, podatek od transakcji finansowych, podatek od śladu węglowego czy podatek od wielkich korporacji międzynarodowych. To są pomysły, dzięki którym do budżetu UE wpłynie nie 1 czy 2 mld euro, ale dziesiątki miliardów nowych środków na walkę z koronawirusem – powiedział premier w Sejmie.

Poza listą nowych podatków Mateusz Morawiecki zaapelował o walkę z rajami podatkowymi.

- Musi zadziać się to, co powtarzamy jak Katon o Kartaginie – koniec z rajami podatkowymi. Polska mówi o tym głośno od kilku lat, od kiedy rządzi PiS. Raje podatkowe są wielkim ubytkiem środków dla wszystkich krajów, bogatszych i biedniejszych. To mechanizm poprzez który bogaci ludzie i firmy rozliczają się w państwach takich jak Szwajcaria, Lichtenstein czy Cypr. Chcemy świata bez rajów podatkowych. Chcemy spowodować, żeby w budżecie państw i UE były nowe środki na walkę z koronawirusem – dodał.

