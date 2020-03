Morawiecki: Proszę Sejm, żeby w zgodzie przyjął tarczę antykryzysową

Szef rządu zabrał głos, prezentując założenia tzw. tarczy antykryzysowej.

Zwracał uwagę, że kryzys wywołany pandemią koronawirusa jest inny niż wszystkie; to wielki kryzys zdrowotny, który w wielu krajach świata przekształcił się już w głęboki kryzys gospodarczy. Dlatego, jak dodał, rząd przygotował najwłaściwsze rozwiązanie gospodarcze.

Zwrócił uwagę, że rząd doprowadził polską gospodarkę do stanu, w jakiej wcześniej nie była, do jednego z najniższych poziomów długu publicznego. Natomiast teraz - dodał - przez koronawirusa jest to rozdział zamknięty. "Ale to daje nam siłę budżetową, monetarną do właściwej odpowiedzi na te zmagania, które są przed nami" - powiedział premier Morawiecki.

Przypomniał, że jesienią zeszłego roku rząd zaproponował budżet bez deficytu, ale "deficyt budżetowy nie jest +świętym Graalem+". "Dla nas najważniejsi są Polacy i będziemy używać pieniędzy budżetowych do takiego stopnia, jak to będzie konieczne, ale zarazem do takiego stopnia, które da nam i rynkom zewnętrznym przekonanie co do stabilności naszej polityki monetarnej, fiskalnej i regulacyjnej" - oświadczył.

Apelował, by UE włączyła się w walkę ze skutkami koronawirusa w sposób adekwatny. Przypomniał, że pieniądze deklarowane do tej pory, jako wsparcie dla państw przez Komisję Europejską, to środki już wcześniej dla nich rozdysponowane. Potrzebne są dodatkowe środki - podkreślił.

"Wierzę, że w sposób spóźniony, przy odpowiedniej stymulacji (...) mówili o tym premier Hiszpanii, premier Włoch, premierzy Grupy Wyszehradzkiej, wraz ze mną kilku innych krajów bardzo mocno podnoszą, że jeżeli Unia Europejska ma utrzymać zaufanie obywateli, musi odpowiedzieć na to w sposób adekwatny" - powiedział.

Przypomniał, że na pomoc dla gospodarki USA uruchamiają dwubilionowy pakiet - czyli też blisko 10 proc. PKB. "Jaka jest odpowiedz Unii Europejskiej jako całości? Poczekamy - mam nadzieje, że będzie" - powiedział.

"Na razie odpowiedź jest po stronie państw narodowych i to warto, żeby wszyscy wiedzieli" - dodał. Według niego warto, żeby każdy sobie uświadomił, że walka z obecnymi przeciwnościami losu odbywa się poprzez budżety poszczególnych państw członkowskich. "Tak samo działamy my" - dodał premier.