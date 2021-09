Morawiecki: Rolniczy Polski Ład na początku października

- Na początku października pokazany zostanie kompleksowy program "rolniczy Polski Ład - zapowiedział premier Mateusza Morawieckiego podczas piątkowej konferencji.

Autor: PAP

Data: 10-09-2021, 14:02

Jak zapowiedział w piątek premier, szczegóły Polskiego Ładu dla rolnictwa pokazane zostaną w październiku.

"To, do czego już się zobowiązaliśmy, to uwolnienie jeszcze bardziej rolniczego handlu detalicznego i zmniejszenie jego opodatkowania i zwiększenie dopłat do paliwa rolniczego do poziomu 110 zł" - zaznaczył

Morawiecki podkreślił, że to pierwszy krok. "Na początku października pokażemy wielki kompleksowy program "rolniczy Polski Ład" - zapowiedział

"Polski Ład dla rolnictwa" przewiduje kompleksowe programy zabezpieczenia przed klęskami żywiołowymi, nowe podejście do rodzinnego gospodarstwa rolnego. Zaplanowano m.in. wyższe dopłaty do paliwa rolniczego o ponad 160 mln zł oraz ułatwienie bezpośredniej sprzedaży przez rolników.

Polski Ład to nowy program społeczno-gospodarczy na okres po pandemii. Jego fundamenty to 7 proc. PKB na zdrowie; obniżka podatków dla 18 mln Polaków (w tym podniesienie kwoty wolnej od podatku do 30 tys. zł i progu podatkowego z 85,5 tys. zł do 120 tys. zł); inwestycje, które wygenerują 500 tys. nowych miejsc pracy; mieszkania bez wkładu własnego i dom do 70 mkw. bez formalności, a także emerytura bez podatku do 2500 zł.

Plan przebudowy ubezpieczeń rolniczych w październiku

"Obok składek rolniczych, w ogromnym stopniu, znacznie większym niż składki rolnicze, wejdzie państwo polskie po to, żeby zapewniać godziwą rekompensatę strat w oparciu o nowy system ubezpieczeń rolniczych i ten system zaprezentujemy na samym początku października" - powiedział szef rządu podczas konferencji ws. realizacji "10 programów na 100 dni".

Premier podkreślił, że rolnictwo jest obarczone licznymi ryzykami, jak np. klęski żywiołowe, biologiczne, w tym np. ptasia grypa czy ASF. Jak zaznaczył Morawiecki, takich ryzyk nie ubezpieczają towarzystwa ubezpieczeniowe.

Morawiecki: Polska będzie najlepszym miejscem do życia

Podczas piątkowej konferencji premier wypowiadał się na temat Polskiego Ładu.

"Jakże cieszę się, że przez ostatnie dwa lata wróciło do Polski od 150 do 200 tys. ludzi, takie statystyki do mnie docierają. To ogromna radość" - przekonywał.

"W Tykocinie, w Zabrzu, w wielkich i małych miastach ludzie często do mnie podchodzą i mówią: panie premierze, wróciłem z moją rodziną, z trójką, czwórką dzieci z Irlandii, Anglii, Niemiec. Wierzcie mi państwo, chce się żyć, chce mi się skakać z radości i to jest dla mnie najlepsza nagroda, jaką sobie mogę wyobrazić, za wszystko co robię. W związku z tym wszystkie ataki i kłamstwa są dla mnie niczym" - wyznał.

Przekonywał też, że "Polska dzięki Polskiemu Ładowi ma się stać najlepszym miejscem do życia w Europie". "Naszym celem jest to, żeby była krajem, w którym aspiracje Polaków, oby jak największe, mogły się spełniać" - podkreślał.

Zapowiedział, że rząd PiS będzie się starał "nadążać za tymi aspiracjami".

"Będziemy starali się robić wszystko, żeby te wewnętrzne, endogenne siły polskiej gospodarki, polskiego społeczeństwa, których nam tak bardzo brakowało, które były przyćmione, żeby działały jak pozytywne sprzężenie zwrotne, jak machina, która się napędza w kierunku szybszego wzrostu gospodarczego" - mówił Morawiecki.