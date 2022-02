Morawiecki: Sprawdzamy, czy ceny żywności spadły

Podległe nam instytucje już sprawdzają, czy ceny żywności w sklepach uwzględniają obniżoną stawkę VAT - oświadczył we wtorek premier Mateusz Morawiecki na konferencji prasowej. Od wtorku rząd obniżył VAT z 5 proc. do zera na podstawowe artykuły żywnościowe.

Autor: PAP (op. AT)

Data: 01-02-2022, 08:46

Mateusz Morawiecki zaznaczył, że podległe rządowi instytucje już sprawdzają, czy ceny żywności w sklepach uwzględniają obniżoną stawkę VAT fot. PAP/Albert Zawada

Rząd sprawdza czy ceny żywności spadają

"Podległe nam instytucje już sprawdzają, czy te ceny, które są na pólkach sklepowych uwzględniają obniżkę VAT na żywność. Żywność jest jednym z elementów, który wpływa na inflację" - oświadczył Morawiecki.

Jak dodał, rząd zdecydował się nie czekać w tej kwestii na ostateczne zgody ze strony Komisji Europejskiej.

Obniżka VAT na żywność od 1 lutego

"KE działa wolno, czasami za wolno, a inflacja jest tu i teraz. I żeby na tą inflację odpowiedzieć, obniżyliśmy akcyzę, VAT na gaz, energię elektryczną, paliwa, ciepło, ale także na żywność" - stwierdził.

1 lutego obniżony został również VAT na nawozy. Jak zaznaczył Morawiecki, rząd czeka na odpowiedź Komisji co do możliwości stosowania - obok obniżki VAT - również dopłat do nawozów.