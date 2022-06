Morawiecki: Środki na 500 plus pochodzą z uszczelnienia VAT

Autor: PAP (op. AT)

Data: 07-06-2022, 18:40

Wygraliśmy wojnę z mafiami VAT-owskimi, stąd pojawiły się te zakopane - zdaniem naszych poprzedników - pieniądze, na politykę społeczną - powiedział premier Mateusz Morawiecki na pikniku rodzinnym w Stalowej Woli.

Morawiecki: Środki na programy społeczne pochodzą z uszczelnienia VAT. fot. PAP

Morawiecki broni 500 plus

"Wszystko, co wiąże się z poprawą warunków życia jest kwintesencją naszych programów" - powiedział szef polskiego rządu w czasie wtorkowego briefingu w Stalowej Woli.

Morawiecki odniósł się do wypowiedzi posłanki Platformy Obywatelskiej Izabeli Leszczyny, która w poniedziałek na antenie TVN stwierdzała, że program 500 Plus "tak naprawdę nie poprawił jakości życia".

"Jasne jest, że jak się wprowadza takie świadczenie, czy jakiekolwiek świadczenie socjalne, bo właściwie ciężko powiedzieć, czym jest 500 plus. Nie poprawiło jakości życia tak naprawdę, bo jakość życia dziecka to jest dobra szkoła, ochrona zdrowia, nic takiego się nie stało" - powiedziała Leszczyna.

Morawiecki o krytykach 500 plus

"Chyba to jest część ich programu. Wycofać pogram 500 Plus, a więc dziesiątki miliardów złotych rocznie; te, które za ich czasów były gdzieś zakopane, jak śmiał się pan Tusk" - powiedział premier Morawiecki.

Szef rządu podkreślił, że "polityka rodzinna jest po to, żeby pomagać we wszystkich możliwych wymiarach stąd te programy: "500 Plus", program 300 Plus", "Wyprawka", "Rodzinny Kapitał Opiekuńczy", program emerytalny czy "Mama 4 plus". "Kobiety, które rodzą dzieci same mogą zdecydować, czy chcą szybciej wrócić do pracy, czy pozostać z dzieckiem" - stwierdził premier.

Wspomniał, że z myślą o mamach, które planują szybciej wrócić do pracy powstał program żłobkowy. "W roku 2015 było 85 tys. takich placówek, podczas gdy obecnie jest to ponad 210 tys." - zwrócił uwagę szef rządu.

Morawiecki: Środki na programy społeczne pochodzą z uszczelnienia VAT

"Wygraliśmy wojnę z mafiami VAT-owskimi, stąd pojawiły się te zakopane - zdaniem naszych poprzedników - pieniądze, na politykę społeczną" - wyjaśnił premier Morawiecki.

Szef rządu odniósł się także do słów wiceprzewodniczącego PO Rafała Trzaskowskiego dotyczących jego rozmowy z przewodniczącą KE Ursulą von der Leyen na temat funduszy europejskich na Krajowy Plan Odbudowy.

Podczas sobotniej konferencji prasowej w Obornikach Śląskich Trzaskowski powiedział, że jest dobrej myśli, "Komisja Europejska będzie stawiała dodatkowe warunki, i że te warunki będą musiały być spełnione do tego, żeby te pieniądze popłynęły do Polski".

"Czy ktoś to rozumie?" - zapytał premier Morawiecki. Podkreślił, że dla niego "jest to myślenie całkiem obce".

Jak zaznaczył, "my patrzymy na cały zasób finansowy, na cały polski budżet, który był dziurawy jak durszlak po naszych poprzednikach, ale także na środki europejskie, które muszą pomagać polskim rodzinom w realizacji ich pragnień. Tam możemy streścić całą naszą politykę społeczną" - oświadczył premier.

Podziękował także samorządowcom za ich zaangażowanie. Zapewnił, że będzie dążył do tego, aby krok po kroku Polska była coraz lepszym państwem, żeby Polska była najlepszym miejscem do życia w Europie.