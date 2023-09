Stojąc w interesie polskiego rolnika, nie pytając się o zgodę Komisji Europejskiej, od północy między 15 a 16 września wdrażamy zakaz wwozu ukraińskich zbóż, tak jak wcześniej zapowiadaliśmy – mówił premier Mateusz Morawiecki podczas piątkowej transmisji live na Facebooku.

Szef rządu odniósł się w ten sposób do decyzji KE, która nie przedłużyła wygasającego w piątek embarga na ukraińskie zboże dla pięciu krajów.

Morawiecki w swoim live wskazał, że "decyzja o embargo została wdrożona przez Komisję Europejską na nasze żądanie, po naszym ultimatum" i wszystkie kraje UE się do tego zastosowały.

"Niestety Komisja Europejska nie przedłużyła tego zakazu wwozu, i to - zwróćcie uwagę - pomimo że Tusk z Kołodziejczakiem pojechali tam i całej Polsce sugerowali, że oni są w stanie przekonać Komisję do przedłużenia tego zakazu przynajmniej o dwa miesiące" - mówił Morawiecki do swoich widzów.

Według niego pokazuje to brak skuteczności szefa PO w Brukseli. "Pojechał, nic nie załatwił, odjechał z kwitkiem, a my stojąc w interesie polskiego rolnika, nie pytając się o zgodę Komisji Europejskiej, od północy między 15 a 16 września wdrażamy zakaz wwozu ukraińskich zbóż tak jak wcześniej zapowiadaliśmy" - zaznaczył premier.

Morawiecki komentując nieprawidłowości dotyczące wydawania polskich wiz powiedział, że dotyczą one kilkuset wiz. "Nie przejęzyczyłem się, nie kilkuset tysięcy, jak to kłamią wszyscy od prawa do lewa w Platformie Obywatelskiej i innych partiach również" - mówił.

"Tych nieprawidłowości wizowych było kilkaset - myśmy tych ludzi którzy zawinili tutaj aresztowali, są przesłuchiwani i poniosą, mam nadzieję odpowiednią karę, jeżeli sądy w taki sposób zadecydują" - zapowiedział szef rządu.

"Nie pozwolimy panie Tusk zakłamać rzeczywistości, nie pozwolimy zrobić z Polski drugiej Lampedusy, a jeżeli pojawiają się u nas nieprawidłowości, wypalamy je gorącym żelazem" - dodał. Zaznaczył, że nieprawidłowości w MSZ wykryły polskie służby.