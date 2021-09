Morawiecki: Takiego wsparcia inwestycji jak za rządów PiS jeszcze nie było

Jeszcze nigdy nie było takiego wsparcia inwestycji, jak za rządów PiS: drogowych, infrastrukturalnych, dot. modernizacji sieci ciepłowniczych i wielu innych - oświadczył premier Mateusz Morawiecki.

Autor: PAP

Data: 08-09-2021, 17:59

Morawiecki: Jeszcze nigdy nie było takiego wsparcia inwestycji, jak za rządów PiS. fot. PAP/Radek Pietruszka

Projekt ustawy o wsparciu jednostek samorządu terytorialnego w związku z Programem Polski Ład przewiduje m.in. jednorazową rekompensatę dla samorządów z tytułu utraconych dochodów w wysokości 8 mld zł, która ma trafić do samorządów jeszcze w tym roku. W kolejnych latach ma obowiązywać subwencja rozwojowa, jako część subwencji ogólnej, w wysokości 3 mld zł, co roku waloryzowana o wskaźnik dynamiki PKB. Wprowadzona będzie też reguła stabilizująca dochody JST, zgodnie z którą planowane łączne dochody samorządów z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowych PIT i CIT nie mogłyby być na dany rok budżetowy mniejsze niż dochody wykonane z roku poprzedzającego rok bazowy, indeksowane wskaźnikiem średniookresowym dynamiki PKB.

Morawiecki uspokaja samorządy

Podczas konferencji po posiedzeniu rządu Mateusz Morawiecki podkreślił, że jeszcze na koniec lipca samorządowcy obawiali się, że będą mieli mniej dochodów bieżących ze źródeł centralnych, czyli PIT, CIT i subwencji, niż to zaplanowali przed ogłoszeniem Polskiego Ładu. "Najlepszym dowodem, że tak nie będzie, jest to, że jak zsumujemy wszystkie dochody bieżące, jakie samorządy zaplanowały 5 maja, to dzisiaj wiemy, że kwota dochodów bieżących razem z naszą subwencją dodatkową będzie znacząco przekraczała tamte kalkulacje przedstawione przez samorządy MF" - powiedział premier.

Projekt ma zwiększyć stabilność i przewidywalność dochodów samorządowych, tak by były one mniej narażone na wahania koniunktury gospodarczej oraz skutki wprowadzanych zmian prawnych.