Trzeba doprowadzić do poprawy jakości życia na osiedlach z wielkiej płyty - powiedział w poniedziałek premier Mateusz Morawiecki w Tomaszowie Mazowieckim. W programie rządu PiS chcemy zapewnić godną jakość życia dla wszystkich mieszkańców Polski - dodał.

Jak mówił Morawiecki na konferencji prasowej, "jeżeli wyborcy zgodzą się, że będziemy mogli realizować kolejny program, to będzie wielki program dla osiedli z wielkiej płyty". Co najmniej 8 mln ludzi w Polsce mieszka w tzw. "wielkiej płycie. Będziemy realizować wielki program dla tych osiedli; trzeba doprowadzić do poprawy jakości życia ich mieszkańców - wskazał premier.

Polacy doskonale wiedzą, jakie są problemy związane z blokowiskami, ogromnym marnotrawstwem byłoby pozostawić mieszkańcom samym sobie z ich problemami - stwierdził Morawiecki. W programie rządu chcemy zapewnić godną jakość życia dla wszystkich mieszkańców Polski - zaznaczył.