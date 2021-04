Morawiecki: trzecia fala słabnie, m.in. dzięki szczepieniom

"Trzecia fala wprawdzie słabnie, ale cały czas musimy zachować ogromną czujność" - mówił szef rządu, który w piątek wizytował Narodowy Punkt Szczepień w Gdańsku. "Ona słabnie też przede wszystkim dzięki temu, że mamy coraz bardziej rozpędzony program szczepień" - podkreślał.

Morawiecki stwierdził, że program szczepień dociera do coraz większej liczby osób. "Przed chwilą miałem przyjemność porozmawiać z kadrą, która zarządza tym jednym z największych w Polsce punktów szczepień, który tutaj jest utworzony i padły takie słowa, że dzięki szczepieniom sytuacja jest zupełnie odmienna od tego, jak było wcześniej, że to niebo a ziemia, że mamy dzisiaj prawdziwą szansę w końcu zwalczyć pandemię, ale musimy rzeczywiście wszyscy chcieć się zaszczepić i przystąpić do tego programu według jego aktualnej organizacji" - powiedział.

"Przekraczamy liczbę 7 tysięcy punktów szczepień. 7 tysięcy punktów szczepień w całej Polsce, w tym punkty szczepień powszechnych - takie, które w sposób jak najbardziej przyjazny dla ludzi, jak najbliżej miejsca zamieszkania, będą mogły być dostępne dla wszystkich" - poinformował premier.