Morawiecki: w ciągu 10 dni wypracujemy z przedstawicielami zamkniętych branż protokoły sanitarne

Epidemia zmieniła nastawienie biznesu i konsumentów do technologii

- Jest kilka branż najmocniej dotkniętych koronawirusem i to są te zamknięte branże, czyli m.in. gastronomia, hotelarstwo, turystyka. Czekaliśmy na zgodę ze strony KE i ta zgoda już jest, dlatego dystrybucja środków pomocowych przebiega w najszybszy możliwy sposób. Apeluję też do wszystkich zamkniętych branż, żeby składać wnioski o pomoc, ale przestrzegać obostrzeń – mówił.

- Z jednej strony pomoc państwa z budżetu państwa polskiego już płynie szerokim strumieniem, a jest rzeczą oczywistą, że wolelibyśmy żeby te sektory zostały otwarte - dodał.

- Będziemy starali się we współpracy z przedstawicielami tych branż wypracować w ciągu najbliższych 10 dni opracować protokoły sanitarne i myślę, że będziemy chcieli te protokoły wdrażać w życie w lutym, ale trudno powiedzieć od którego lutego, to zależy od tego jak wirus będzie się rozprzestrzeniał i jeśli za 10 dni nastąpi gwałtowny wzrost zgonów to będziemy musieli te plany zrewidować - mówił też premier.

I zapowiedział, że tych przedsiębiorców, którzy otworzą swoje biznesy mimo obostrzeń, czekają konsekwencje.

- Konsekwencje są zgodne z obowiązującym stanem prawnym i są egzekwowane przez Głównego Inspektora Sanitarnego przy wsparciu policji, i tych którzy łamią przepisy spotykają kary w wysokości 30 tys. zł albo w wysokości zależnej od skali czynu - powiedział Mateusz Morawiecki.