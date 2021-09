Morawiecki: w Polskim Ładzie polska wieś zajmuje bardzo poczesne miejsce

W Polskim Ładzie polska wieś zajmuje bardzo poczesne miejsce, jest największym rozdziałem, który przedstawimy bardzo szczegółowo już za około dwa i pół tygodnia - powiedział w Sejmie premier Mateusz Morawiecki w debacie nad odwołaniem ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.

Program dla polskiej wsi

Szef rządu poinformował, że za dwa i pół tygodnia zostanie zaprezentowany "fundamentalny" program dla polskiej wsi. "To z jednej strony docenienie polskich rolników i ich ciężkiej pracy" - mówił Morawiecki. "To także pomoc tym, którzy dbają o polską tradycję, kołom gospodyń wiejskich. Dziękujemy wspaniałym kobietom, kobietom gospodarnym i wyjątkowym" - dodał.

Morawiecki powiedział, że ma także przygotowany specjalny program dla ochotniczych straży pożarnych.

"To także bycie z rolnikami w tych trudnych czasach: susza, gradobicie, podtopienia, klęski żywiołowe. Tutaj chcę uderzyć się w pierś. Nasz program ubezpieczeniowy do tej pory nie był wystarczający dla rolników, to prawda. I wyciągamy z tego wnioski. Program, który pokażemy będzie o wiele, wiele lepszy. Mam nadzieję, że będzie jednym z najlepszych programów w Europie dla rolników" - podkreślił premier.

Rząd jest dumny z polskiej wsi

Zapewnił, że jego rząd nie wstydzi się polskiej wsi, tylko jest z niej dumny. "Polska wieś jest ostoją polskości, ostoją polskiej tradycji. I dlatego w Polskim Ładzie polska wieś zajmuje bardzo poczesne miejsce, jest największym rozdziałem, który przedstawimy bardzo szczegółowo już wkrótce" - powiedział Morawiecki.

"Wiemy, jak wiele trzeba jeszcze zrobić i w ASF-ie, i w ubezpieczeniach, i w wielu innych obszarach. I tak, ceny są również nieodpowiednie, dlatego, że i nawozy są za drogie, i inflacja jest wysoka, to jest wielki problem, przyznaję. Dlatego zajmujemy się całościowo gospodarką, dlatego staramy się pomagać polskiemu rolnictwu w wymiarze, który do tej pory był niespotykany" - oświadczył premier.

Dziękował też ministrowi rolnictwa Grzegorzowi Pudzie za to, że walczy o to, by polski rolnik, żył na godnym poziomie, co najmniej na takim, jak mieszkańcy wielkich aglomeracji. "Dzisiaj mam jedną prośbę do państwa, bo polska wieś to polska racja stanu" - powiedział Morawiecki, zwracając się do polityków opozycji.