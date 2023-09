Premier Mateusz Morawiecki oświadczył we wtorek w Kosowie Lackim (mazowieckie), że wysłał do Komisji Europejskiej ultimatum z jednoznacznym żądaniem przedłużenia po 15 września zakazu wwozu czterech zbóż z Ukrainy. Jak dodał, jeśli KE się nie zgodzi, Polska wprowadzi zakaz samodzielnie.

Jak stwierdził Morawiecki, w Kosowie Lackim spotkał się z miejscowymi przedsiębiorcami i rolnikami. "Rozmawialiśmy o tym, że w obliczu wielkich wyzwań z rynku ukraińskiego chcemy dojść do wytworzenia warunków dobrych dla naszych rolników" - powiedział premier, dodając, że właśnie dlatego wysłał do Komisji Europejskiej ultimatum z jednoznacznym żądaniem przedłużenia po 15 września zakazu wwozu czterech zbóż z Ukrainy. "Albo sami go wprowadzimy, bo nie możemy doprowadzić do rozchwiania tego rynku" - dodał Morawiecki.

Jak podkreślał, "czujemy, że przed nami kluczowe wybory, od których będzie zależała przyszłość polskiej wsi i rolnictwa". "Chcemy aby była przyszłością pełną nadziei" - zadeklarował Mateusz Morawiecki.