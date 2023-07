W środę otwarty dla ruchu kołowego zostanie most nad rzeką Elbląg w Nowakowie. Most zbudowano jako część budowy nowej drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską. Inwestorem jest Urząd Morski w Gdyni - podała we wtorek rzeczniczka Urzędu Magdalena Kierzkowska.

Jak podała w komunikacie, most pozytywnie przeszedł próby obciążeniowe w kwietniu, uzyskał niezbędne zgody i został dopuszczony do użytkowania. W środę wykonawca przekieruje ruch z mostu pontonowego na nowy most obrotowy.

Ponad 100-metrowy nowy most obrotowy w Nowakowie nad rzeką Elbląg z pewnością usprawni żeglugę, ale również w znaczący sposób wpłynie na poprawę komunikacji kołowej. Oddanie do użytkowania nowego obiektu wraz z towarzyszącą mu infrastrukturą drogową, pozwoli wykonawcy przystąpić do kolejnego kroku, jakim będzie rozbiórka istniejącej przeprawy, stanowiącej przeszkodę nawigacyjną, a mianowicie mostu pontonowego i dokończenie prac, związanych z odbudową brzegu w tym rejonie.

Nowy most to konstrukcja stalowa. Pośrodku na głównej podporze jest specjalne łożysko. Konstrukcja waży ponad 650 ton. Jest to najdłuższy (103 m) z trzech mostów obrotowych, zaprojektowanych i wybudowanych w ramach drogi wodnej.

"Po wybudowaniu mostu zniknie problem z otwieraniem/zamykaniem przeprawy w niesprzyjających warunkach pogodowych. Bardzo istotnym przedsięwzięciem jest tu również budowa 1,5 km drogi powiatowej, która łączy się z nowym mostem obrotowym. Nowakowo, na terenie którego realizowany jest drugi etap inwestycji, jako wyspa, połączone jest obecnie z lądem stałym mostem pontonowym, który jest w bardzo złym stanie technicznym"- wskazał, cytowany w komunikacie, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni Wiesław Piotrzkowski.

Nowy, obrotowy most obraca się wokół pionowej osi obrotu - czyli jest odwodzony, a nie zwodzony. Ułatwi on znacznie komunikację z Wyspą Nowakowską. Most będzie otwierany dla jednostek komercyjnych na polecenie Kapitanatu, mała przeprawa dla jednostek o "air draft" poniżej 5 m odbywać się będzie na bieżąco.

Budowa mostu jest jednym z elementów drugiego etapu "Budowy drogi wodnej łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską". W ramach tego kontraktu, na rzece Elbląg wykonywana jest obudowa brzegów na odcinku o długości około 10,4 km i roboty czerpalne na odcinku 3,8 km.

Brzegi wzdłuż rzeki Elbląg są obudowywane konstrukcją hydrotechniczną do rzędnej +2,5 m (na odcinkach, na których przebudowywane są wały). Umocnienie brzegów jest realizowane w formie ścianki szczelnej, zwieńczonej żelbetowym oczepem. By ułatwić dostęp do rzeki, budowane są dwie przystanie niskie na rzędnej +1,2 m wraz ze slipem do wodowania jednostek.

Zakończona we wrześniu 2022 roku na Mierzei Wiślanej pierwsza część budowy dwudziestotrzykilometrowej drogi wodnej, łączącej Zalew Wiślany z Zatoką Gdańską, tak jak i jej etap drugi, to nie koniec całej inwestycji. W ramach trzeciego etapu zakończono już pogłębianie toru wodnego na Zalewie Wiślanym na długości 8200 m oraz wystawiono nowe oznakowanie nawigacyjne.