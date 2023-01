Opracuj produkty żywnościowe i napoje, które pomogą konsumentowi w pełni wykorzystać potencjał jego mózgu - radzi Mintel w najnowszym raporcie na temat kluczowych trendów na globalnym rynku żywności i napojów.

Odżywianie a praca mózgu. Czego oczekują konsumenci?; fot. unsplash.com

Mintel ogłosił cztery kluczowe trendy, które będą kształtować globalny rynek żywności, napojów i gastronomii w roku 2023 oraz w perspektywie pięciu i więcej lat.

Czytaj: Żywność na niepewne czasy. Mintel ogłasza 4 globalne trendy

Jednym z nich jest "Mózg na Wysokich Obrotach", który rozumiemy jako rozwiązania,

które pomogą im zoptymalizować wydajność umysłu w pracy i w domu oraz podczas odpoczynku.

Żywność wspomoże pracę mózgu

Odżywianie się będzie pełniło ważną rolę w zadbaniu o zdrowy umysł podczas pracy, uprawiania hobby i odpoczynku. Konsumenci będą poszukiwać żywności i napojów, które zwiększą ich zdolności poznawcze, pozwolą poradzić sobie ze stresem i zoptymalizują pracę mózgu.

Koncentracja i produktywność to ostatnio najważniejsze aspekty mentalnego i emocjonalnego dobrostanu. Przybywa konsumentów zainteresowanych korzyściami dla zdrowia mózgu, zgodnie z tym, co pokazuje trend „Nakarm Swój Umysł” opisany w raporcie firmy Mintel: Trendy na Globalnym Rynku Żywności i Napojów 2021.

Przez najbliższe kilka lat możemy spodziewać się promowania dobrze znanych składników energetycznych takich jak kofeina w kontekście ich korzystnych

właściwości dla pracy mózgu, a także podkreślania wspierających właściwości składników roślinnych, takich jak owoce i warzywa, w tym warzywa strączkowe. W

dalszej perspektywie konieczne będzie poparcie haseł marketingowych badaniami, które dostarczą konsumentom konkretnych dowodów na to, że naturalne i funkcjonalne składniki – od witamin z grupy B po nootropy – korzystnie działają na zdrowie poznawcze.

Kofeina przedłuży produktywność

Konsumenci doceniają zastrzyk energii, jakim jest dla mózgu spożycie kawy, ale jednocześnie obawiają się niekorzystnego wpływu kofeiny na zdrowie. Zaletą kawy o niskiej zawartości kofeiny jest podtrzymanie energii bez efektu „przedawkowania”.

Taką kawę oferuje m.in. amerykański start-up Buzz Lite i brytyjski start-up Cafe Libre.



Laurina to odmiana ziaren kawy o naturalnie niskiej zawartości kofeiny. Jest przy tym odporna na suszę, dlatego ma duży potencjał do wykorzystania w przyszłości. Kawę z ziaren Laurina oferuje między innymi berlińska palarnia kawy The Barn. Kofeina może być także pozyskiwana z ostrokrzewu yaupon. Roślina ta występuje w USA, zawiera o 30% mniej kofeiny niż kawa i może być z powodzeniem uprawiana nawet w ekstremalnych warunkach pogodowych.

Marki mogą tworzyć mieszanki o niskiej zawartości kofeiny, jak np. brytyjska herbata Mission Yerba Mate z miętą pieprzową i lukrecją, która zapewnia skupienie i jasność umysłu. Eksplorując trend wellness producenci mogą do obniżenia zawartości kofeiny w mieszankach wykorzystać grzyby medyczne. Firma My Wellness z RPA oferuje Mushroom Keto Coffee – kawę z domieszką suszonych grzybów medycznych, którą można pić bez obawy przedawkowania kofeiny.

Składniki żywności o potwierdzonym działaniu klinicznym

Korzystając z zainteresowania konsumentów coraz więcej producentów będzie

dodawać do produktów substancje odżywcze wspierające funkcje poznawcze i

odporność psychiczną o potwierdzonym działaniu klinicznym, m.in. magnez, witaminy z grupy B i cynk. Napój White Wolf Smart Energy (Australia) jest wytwarzany z dodatkiem żeń-szenia, L-teaniny, kofeiny i witamin B6 i B12. Jak twierdzi producent, idealnie nadaje się na trening, do gry i do pracy.

W Wietnamie firma Nestlé wypuściła wariant napoju Milo Mindvibe skierowany do nastoletnich konsumentów, który zawiera zieloną herbatę, taurynę, cynk i witaminy z grupy B – dzięki temu, jak zapewnia firma, dostarcza energii i wspomaga koncentrację.

Konsumenci docenią warzywa i owoce

Owoce i warzywa będą promowane jako produkty dodające energii i poprawiające nastrój. Niezależnie od obowiązku przestrzegania wymogów regulacyjnych widać wyraźnie, że producenci żywności przeoczyli okazję do tego, aby podkreślać całą gamę holistycznych korzyści, jakie niesie spożywanie warzyw i owoców.

Producenci warzyw, owoców i innych roślin mogą podkreślać, w jaki sposób składniki odżywcze zawarte w tych produktach wzmacniają zdolności poznawcze. Na przykład warzywa strączkowe, takie jak fasola pinto, są źródłem magnezu, który obniża stres i zmniejsza zmęczenie.

W dalszej perspektywie najnowsze badania i patenty dotyczące osi mózgowo-jelitowej będą okazją do podkreślania, w jaki sposób pro-, pre- i post-biotyki wpływające korzystnie na mikrobiom jelitowy pomagają jednocześnie zadbać o zdrowy mózg. Na pierwszy plan wysuną się tutaj świeże produkty bogate w błonnik.

Adaptogeny i nootropy. Badania nad niszowymi składnikami żywności

Długofalowa akceptacja formuł wspierających koncentrację i produktywność, takich jak adaptogeny i nootropy, będzie wymagała dalszych badań tych wciąż niszowych składników prozdrowotnych.

Adaptogeny to składniki zawarte w roślinach, takie jak np. ashwagandha, bazylia azjatycka czy cytryniec chiński (schisandra), które wspomagają organizm w odzyskiwaniu równowagi i walce z fizycznym i psychicznym stresem. Napój Peak Rise (Wielka Brytania) zawiera korzeń ashwagandhy i ma zapewniać najwyższy poziom jasności umysłu i koncentracji. Ten wegański i bezglutenowy produkt ma w swoim składzie naturalną kofeinę uzyskiwaną z liści ostrokrzewu gujańskiego, dzięki czemu zapewnia długotrwałe pobudzenie bez negatywnych skutków związanych z przedawkowaniem kofeiny, takich jak drżenie czy gwałtowny spadek energii.

Nootropy takie jak L-teanina lub kwas gamma-aminomasłowy (GABA) poprawiają wydajność pracy mózgu, zwiększając koncentrację i uwagę. Z kolei nerwiny to substancje roślinne o działaniu uspokajającym, które korzystnie wpływają na psychiczny dobrostan – należą do nich m.in. chmiel, lawenda i passiflora (męczennica).

Na niektórych rynkach składniki te mogą wciąż nie być dopuszczone do powszechnego stosowania. Marki muszą być pod tym względem transparentne i przekazywać konsumentom rzetelne i oparte na dowodach informacje. Badania naukowe będą szczególnie ważne w przypadku nowych substancji, które mogą być ewentualnie dopuszczone do stosowania w przyszłości, takie jak psylocybina – substancja psychoaktywna występująca w wielu gatunkach grzybów.