Możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr w znacznej części kraju

Autor: PAP

Data: 23-07-2022, 11:44

W sobotę możliwe jest wystąpienie gwałtownych burz z gradem i silnego wiatru w południowo-wschodniej i centralnej części Polski - informuje RCB, apelując o zachowanie ostrożności i zabezpieczenie przedmiotów, które może porwać wiatr. Możliwe będą przerwy w dostawie prądu i utrudnienia komunikacyjne.

Możliwe gwałtowne burze z gradem i silny wiatr w znacznej części kraju /fot. Unsplash

Ostrzeżenia przed burzami

Alerty takiej treści zostały w sobotę rozesłane w SMS-ach przez Rządowe Centrum Bezpieczeństwa do odbiorców południowo-wschodniej i centralnej części kraju. Ponadto, RCB zamieściło również ostrzeżenia w mediach społecznościowych.

Alerty o gwałtownych burzach z gradem i silnym wietrze obowiązują w woj.: śląskim, małopolskim, świętokrzyskim, a także w części woj. mazowieckiego, lubelskiego, podkarpackiego i łódzkiego. "Możliwe przerwy w dostawie prądu i utrudnienia komunikacyjne" - podaje RCB na Twitterze.

Zmiana pogody

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej informuje, że Polska znajduje się obecnie w obszarze lekko obniżonego ciśnienia, w strefie pofalowanego frontu atmosferycznego, rozciągającego się od Podlasia, przez centrum kraju, po Śląsk. Nad północną i zachodnią Polskę napływa chłodniejsze powietrze polarne morskie, pozostały obszar pozostaje w gorącym zwrotnikowym powietrzu.

Zgodnie z prognozami Instytutu, w sobotę na wschodzie i południowym wschodzie kraju zachmurzenie będzie przeważnie małe i umiarkowane, jedynie pod koniec dnia miejscami wzrastające do dużego. Na pozostałym obszarze zachmurzenie małe i umiarkowane, od zachodu wzrastające do dużego, aż do wystąpienia przelotnych opadów deszczu i burz.

W centrum upał

Temperatura maksymalna od 23 st. C, 25 st. C na północy kraju, około 30 st. C w centrum, do 32 st. C na południu i 34 st. C na południowym wschodzie; nad morzem chłodniej od 20 st. C do 23 st. C, w rejonach podgórskich od 27 do 30 st. C. Wiatr słaby, nad morzem umiarkowany z kierunków zachodnich, na południowych wschodzie z kierunków południowych. W czasie burz wiatr dość silny, w porywach do 90 km/h, punktowo do 100 km/h.