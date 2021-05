Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego

Od 25.maja br. do 25.czerwca br. ARiMR prowadzi nabór wniosków o przyznanie dopłaty z tytułu zużytego do siewu wysokokwalifikowanego ziarna. Pomoc ma charakter de minimis w rolnictwie - informuje we wtorek Agencja.

Autor: PAP

Data: 25-05-2021, 16:34

Można składać wnioski o dopłaty do materiału siewnego /fot. Unsplash

Uczestnikami tego mechanizmu mogą być producenci rolni, którzy zużywają do siewu lub sadzenia materiał siewny kategorii elitarny lub kwalifikowany.

Dopłata udzielana jest do powierzchni gruntów ornych obsianych lub obsadzonych jakościowym materiałem siewnym gatunków roślin uprawnych określonych w rozporządzeniu Rady Ministrów. Dopłatami objęte są: zboża - jęczmień, owies, pszenica (twarda, zwyczajna), pszenżyto, żyto; rośliny strączkowe - bobik, groch siewny (odmiany roślin rolniczych), łubin (biały, wąskolistny, żółty), soja, wyka siewna oraz ziemniaki.

Nie przysługują dopłaty na uprawy przeznaczone na przedplon lub poplon.

Wysokość pomocy ustala się jako iloczyn deklarowanej przez rolnika we wniosku powierzchni upraw i stawki dopłaty. ARIMR jednak zastrzega, że wysokość stawek będzie wyliczana z uwzględnieniem powierzchni upraw zadeklarowanych we wnioskach złożonych do BP ARiMR oraz środków finansowych przeznaczonych na ten cel w danym roku budżetowym.

Stawki dopłat do 1 ha powierzchni gruntów ornych obsianych materiałem siewnym określane są corocznie do dnia 30 września. W tym roku na dopłaty zarezerwowano w budżecie 75 mln zł.

Całkowita kwota pomocy de minimis przyznana jednemu producentowi rolnemu nie może przekroczyć wysokości 20 tys. euro w okresie trzech lat podatkowych (obrotowych).

Do wniosku rolnik musi obowiązkowo dołączyć faktury zakupu materiału siewnego wystawionej od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2021 r., pod warunkiem że materiał ten został zużyty w tym okresie do siewu lub sadzenia lub dokument wydania z magazynu materiału siewnego w roku, w którym materiał ten został zużyty do siewu lub sadzenia (w terminie od dnia 15 lipca 2020 r. do dnia 15 czerwca 2021 r. Konieczne jest także dołączenie zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis w rolnictwie, jakie otrzymał w ciągu 3 lat podatkowych (obrotowych.

Wnioski należy składać bezpośrednio do biura powiatowego ARiMR, dostarczyć do specjalnych wrzutni lub przesłać za pośrednictwem wyznaczonego operatora publicznego (Poczta Polska) przesyłką rejestrowaną. Wniosek można przekazać również za pośrednictwem platformy ePUAP.