Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników Międzynarodowego Przedsiębiorstwa Rurociągowego (MPR) "Sarmatia" przyjęło uchwałę w sprawie podwyższanie kapitału zakładowego na kontynuację przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce - podała spółka.

MPR "Sarmatia" to spółka celowa powołana w 2004 r. do budowy rurociągu naftowego z Brodów na Ukrainie do Adamowa w Polsce, który ma dostarczać surowiec z regionu Morza Kaspijskiego do naszego kraju i dalej, do Europy Zachodniej. Od 2007 r., zgodnie z zawartym wtedy porozumieniem, kolejnymi udziałowcami - po PERN ze strony Polski oraz Ukrtransnafty ze strony Ukrainy - zostały tam trzy kolejne podmioty: z Azerbejdżanu - SOCAR, z Gruzji - GOGC i z Litwy - Klaipedos Nafta.

Informując w poniedziałek o decyzjach Zwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, MPR "Sarmatia" wyjaśniło, że posiedzenie to odbyło się 29 czerwca w Warszawie. Jak podano w komunikacie, w trakcie obrad zatwierdzono sprawozdanie zarządu z działalności spółki i sprawozdanie finansowe spółki za rok obrotowy 2022, a pondto podjęło uchwałę o pokryciu strat poniesionych w 2022 r. oraz "uchwałę w przedmiocie kontynuacji dalszej działalności spółki".

"Wspólnicy podjęli też uchwałę w sprawie podwyższanie kapitału zakładowego MPR +Sarmatia+. Środki z podwyższenia kapitału zakładowego spółki zostaną wykorzystane na kontynuację przygotowania projektu budowy rurociągu naftowego Brody-Adamowo" - podkreślono w komunikacie.

Według MPR "Sarmatia", Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników udzieliło jednocześnie absolutorium zarządowi spółki z wykonania obowiązków w 2022 r., w tym prezesowi.

W 2022 r. stanowisko prezesa MPR "Sarmatia" pełnił prof. dr hab. Teimuraz Gochitashvili, delegowany do zarządu przez udziałowca spółki - GOGC, gruzińską korporację naftowo-gazową. Natomiast z początkiem 2023 r., zgodnie z zasadą rotacji przewidzianą umową spółki, prezesem został tam Vitaliy Baylarbayov, który w zarządzie reprezentuje innego udziałowca - przedsiębiorstwo naftowe SOCAR z Azerbejdżanu.

MPR "Sarmatia" powołały w 2004 r. ówczesne Przedsiębiorstwo Eksploatacji Rurociągów Naftowych "Przyjaźń" - obecnie PERN, oraz Ukrtransnafta, czyli operatorzy magistrali naftowych w Polsce i na Ukrainie. Spółka została powołana do prac nad projektem przedłużenia tzw. rewersyjnego rurociągu naftowego Odessa-Brody do Adamowa w Polsce.

Budowa tej magistrali, jak informuje MPR "Sarmatia", ma być ogniwem przyszłego Euroazjatyckiego Korytarza Transportu Ropy Naftowej.

Projekt połączenia rurociągiem naftowym Brodów na Ukrainie z Adamowem w Polsce, a dalej z Płockiem oraz z Gdańskiem, zakładał wcześniej budowę magistrali rewersyjnej o średnicy 700 mm na trasie ponad 396 km, z czego ok. 270 km po stronie polskiej do końca 2015 r. Realizacja inwestycji miała umożliwić transport w ciągu roku do 10 mln ton surowca z Azerbejdżanu. Całkowitą wartość projektu szacowano na 2 mld zł.

W październiku 2016 r. Rada Ministrów Wspólnoty Energetycznej spośród przedsięwzięć istotnych dla rozwoju infrastruktury przesyłowej ropy naftowej wybrała jeden projekt - właśnie budowy magistrali z Brodów do Adamowa. Traktat o Wspólnocie Energetycznej z 2006 r. objął państwa UE i 6 krajów na Bałkanach, jak np. Albania, Bośnia i Hercegowina, Serbia i Czarnogóra. W latach 2010-11 do Wspólnoty Energetycznej przystąpiły Mołdawia oraz Ukraina. Jej celem jest m.in. stworzenie uregulowań prawnych dla inwestycji, w tym transgranicznych, umożliwiających stabilne dostawy energii.

Pod koniec 2020 r., decyzją Rady Ministrów Wspólnoty Energetycznej projekt budowy ropociągu z Brodów do Adamowa kolejny raz znalazł się na liście projektów priorytetowych Wspólnoty Energetycznej (Projects of Energy Community Interest - PECI). Plan budowy magistrali należy też do grupy projektów wspólnego zainteresowania Komisji Europejskiej (Projects of Common Interest - PCI).

Jak informowano wcześniej, trasa przyszłego transgranicznego ropociągu została wprowadzona do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego wszystkich 26 gmin na terenie Polski, przez które magistrala ma przebiegać - chodzi o gminy na terenie województw lubelskiego i podlaskiego.

W lutym 2019 r. MPR Sarmatia podawało, że "wprowadzenie trasy rurociągu naftowego do Studiów Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego oraz Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego jest jednym z obowiązkowych etapów przygotowania projektu infrastrukturalnego oraz jednym z warunków, spełnienie którego jest niezbędne dla uzyskania pozwolenia na budowę".

W marcu tego roku dyrektor generalny MPR "Sarmatia" Siergiy Skrypka powiedział PAP, że Ukraina liczy na wznowienie projektu ropociągu Brody-Adamowo. Według niego, pomocą byłoby wsparcie ze strony Komisji Europejskiej. Dodał, że chociaż budowa będzie możliwa po wojnie, to prace już powinny ruszyć.

"Przed nami duże zadanie odbudowy sektora rafineryjnego na Ukrainie, zadanie związane ze wzmocnieniem bezpieczeństwa energetycznego w Europie, tzn. z budową rurociągu, który połączy Brody na Ukrainie z bazą w Adamowie" - stwierdził wówczas rozmowie z PAP Skrypka. Zaznaczył, że realizacja projektu ropociągu Brody-Adamowo ma służyć stabilizacji systemu transportu tego surowca w naszym regionie Europy i zabezpieczeniu w sytuacji kryzysowej.

"Ukraina została w ogóle bez możliwości importowania ropy naftowej. Porty na Morzu Czarnym są zablokowane. Jeżeli nasz ropociąg byłby wybudowany wcześniej, to taka droga by była. Bardzo liczymy na wznowienie projektu" - oświadczył Skrypka.

Według danych MPR "Sarmatia", udziały posiadają tam: PERN i Ukrtransnafta - po 28,79 proc., SOCAR - 25,32 proc. GOGC - 16,1 proc. oraz Klaipedos Nafta - 1 proc.