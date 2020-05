MR: informacje dot. odmrażania branż dostępne na infolinii o tarczy antykryzysowej

Jak wskazał resort w komunikacie, pod numerem telefonów 732 122 500 lub 22 484 84 84 można uzyskać informacje na temat rozwiązań zawartych w przygotowanej przez rząd tarczy antykryzysowej, a "po wybraniu na klawiaturze telefonu cyfry 3 konsultanci przekażą też wytyczne dla uruchamianych branż".

"Ta infolinia jest dla tych, którzy być może nie wiedzą dokładnie, z jakiego wsparcia oferowanego przez państwo mogą skorzystać" - podkreśliła cytowana w komunikacie minister rozwoju Jadwiga Emilewicz. Przypomniała, że w tarczy antykryzysowej jest wiele mechanizmów i narzędzi, specjalnie przygotowanych i dla przedsiębiorców, i dla pracowników, którzy przez pandemię koronawirusa są w kłopotach. "Nasi konsultanci są właśnie po to, by służyć pomocą i w prosty sposób wytłumaczyć, co w danej sytuacji przysługuje i co należy zrobić, by tę pomoc otrzymać" - podkreśliła.

W ramach e-poradnika MR działa też tzw. chatbot, który wspiera przedsiębiorców szukających porad w zakresie tarczy antykryzysowej. Wirtualnemu doradcy można np. zadać pytanie dot. skorzystania z dofinansowania do pensji pracowników; zmniejszenia kosztów prowadzenia firmy w tym trudnym czasie czy uzyskania świadczenia postojowego, jeśli się jest na umowie cywilnoprawnej, czy wytycznych do stosowania przy odmrażaniu biznesu.

Kompendium wiedzy i przewodnikiem po narzędziach tarczy jest też - jak zaznaczył resort - strona internetowa https://www.gov.pl/web/tarczaantykryzysowa/. "W jednym miejscu można znaleźć rozwiązania oferowane przez kilkanaście instytucji oraz wnioski on-line" - przypomniało MR.