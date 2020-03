MR o tarczy antykryzysowej: ochrona miejsc pracy i wsparcie firm

Tarcza antykryzysowa, która ma przeciwdziałać gospodarczym skutkom pandemii, przewiduje m.in.:

- zwolnienie mikrofirm do 9 osób ze składek do ZUS na 3 miesiące (marzec-maj) - zwolnienie dotyczy składek za przedsiębiorcę i pracujące dla niego osoby; skorzystać mogą także samozatrudnieni z przychodem do 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, którzy opłacają składki tylko za siebie;

- świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł - dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia;

- dofinansowanie wynagrodzeń pracowników - do wysokości 40 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy - dla firm w kłopotach;

- ochronę konsumentów w zakresie nadmiernego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;

- czasowe zniesienie opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);

- umożliwienie odliczenia od dochodu (przychodu) darowizn przekazanych na przeciwdziałanie COVID-19;

- korzystniejsze zasady rozliczania straty;

- wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;

- ułatwienia dla branży turystycznej;

- umożliwienie sklepom - w niedziele objęte zakazem handlu - przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;

- przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;

- zwalnianie z naliczania kar umownych za - związane z epidemią - opóźnienia przy realizacji przetargów;

- umożliwienie radom danej gminy odstąpienia, za część roku 2020, od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię koronawirusa utraciły płynność finansową;

- przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, w oparciu o dane finansowe na koniec 2019;

- gwarancje de minimis z BGK;

- dopłaty BGK do odsetek;

- fundusze płynnościowe BGK, PFR i KUKE, w tym możliwość uzyskania - przez średnie i duże firmy - z funduszu PFR Inwestycje podwyższenia kapitału lub finansowania w postaci obligacji - łącznie o wartości 6 mld zł.

Pakiet antykryzysowy tworzą: ustawa o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (specustawa); ustawa o zmianie ustawy o systemie instytucji rozwoju (PFR). A także projekt ustawy o udzielaniu pomocy publicznej w celu ratowania lub restrukturyzacji przedsiębiorców (polityka nowej szansy), który nie został jeszcze uchwalony.

Projekty ustaw opracowały: Ministerstwo Rozwoju; Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej; Ministerstwo Finansów; ZUS; PFR; KNF; MS; MSWiA, pod nadzorem KPRM i we współpracy z innymi ministerstwami oraz instytucjami publicznymi. (PAP)